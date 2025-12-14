ทภ.2 สรุปศึกชายแดนไทย-กัมพูชา 8-13 ธ.ค. 68 ไทยคุมเกมรบ ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทำลายฐานทหารข้าศึก 48 แห่ง

ทภ.2 สรุปสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 8-13 ธ.ค. 68 ไทยเข้ายึดหลายพื้นที่สำคัญ ทำลายฐานทหารข้าศึก 48 แห่ง พื้นที่ตาเมือน-ตาควาย ไทยคุมเกมรบ ยิงตอบโต้ต่อเนื่อง ทหารฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต 181 นาย
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปสถานการณ์การสู้รบไทย-กัมพูชา (ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 68)
- ช่องสายตะกู การรบปะทะประปราย
- พื้นที่ตาเมือนธม มีการปะทะด้วยอาวุธเล็งตรงและปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง
- พื้นที่ช่องกร่าง พบว่ามีการรบปะทะประปราย
- พื้นที่ตาควาย มีการรบปะทะกันอย่างหนัก ทั้งอาวุธเล็งตรง และอาวุธวิถีโค้ง โดรนโจมตี ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในพื้นที่ของตน
- พื้นที่ปราสาทคนาและโดยรอบ ไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่และทำลายบันไดส่วนหัวได้เรียบร้อย การสู้รบยังคงมีต่อเนื่อง
- ช่องจอม/ช่องเปรอ/ช่องระยี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน ไทยเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้ว อยู่ระหว่างสถาปนาที่มั่นป้องกันการตีโต้ตอบ
- ช่องสะงำ เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีการเฝ้าระวัง และยังไม่มีการปะทะ
- ภูมะเขือ/ช่องโดนเอาว์/พลาญยาว/พลาญหินแปดก้อน พื่นที่ส่วนนี้ยังคงมีการยิงจรวด BM-21 เข้ามาในพื้นที่อยู่เป็นระยะ เนื่องจากฝ่ายไทยได้ยึดครองพื้นที่ไว้ทั้งหมด
- พื้นที่ซำแต ทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้ว อยู่ระหว่างสถาปนาพื้นที่เพื่อป้องกันกัมพูชาตีโต้ตอบ
- พื้นที่ช่องอานม้า เนิน 677 เป็นพื้นที่ที่ทหารไทยสามารถควบคุมได้แล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง
- พื้นที่ช่องบก ยั้นมีการยิงปะทะกันประปราย ซึ่งสถานการณ์ขณะนี่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง
ทางไทยสามารถทำลายที่ตั้งทางการทหาร คลังน้ำมัน/คลังกระสุน ที่ตั้งยิงปืนใหญ่ และปืน ค.ป.และฐานที่ตั้งสแกมเมอร์ รวม 48 ที่
สรุปการปฏิบัติการณ์ต่อข้าศึก ระหว่างวันที่ 8-13 ธ.ค. 68 ไทยสามารถทำลาย
1. ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 181 ราย
2. รถถัง 10 คัน
3. โดรน 64 ลำ
4. BM-21 จำนวน 1 คัน
5. เสาแอนตี้โดรน 4 ต้น
6. ปืนต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) 4 กระบอก
7. ระบบควบคุมแอนตี้โดรน 1 ชุด
8. รถบรรทุก 6 คัน
9. เสาสัญญาณ 1 ต้น
10. ปืนใหญ่ 1 กระบอก
11. ปืนครก 6 กระบอก (ค.)