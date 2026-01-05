xs
xsm
sm
md
lg

ภาพประทับใจ! ชาวบ้านโบกธงส่ง “นักรบอาชา” ควบ T-84 Oplot-M ออกจากสระแก้ว หลังเสร็จสิ้นภารกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ "Army Military Force" โพสต์คลิปนักรบอาชาควบรถถังหลัก T-84 Oplot-M แห่งกองพันทหารม้าที่ 2 (ม.พัน.2) กองทัพบกไทย และมีชาวบ้านในพื้นที่ถือธงชาติโบกมือทักทายและกล่าวขอบคุณ

วันนี้ (5 ม.ค. ) เพจ "Army Military Force" โพสต์คลิปนักรบอาชาควบรถถังหลัก T-84 Oplot-M แห่งกองพันทหารม้าที่ 2 (ม.พัน.2) กองทัพบกไทย เคลื่อนกำลังออกจากพื้นที่บ้านตาพระยา จ.สระแก้ว หลังเสร็จสิ้นภารกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในระหว่างการเคลื่อนขบวนมีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาถือธงชาติพร้อมโบกมือทักทายและกล่าวขอบคุณเหล่านักรบอาชา

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีกำลังทหารไทยตรึงกำลังประจำการอยู่เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง

คลิก>>>ชมคลิป

กำลังโหลดความคิดเห็น