ปชน.นำคาราวานผู้สมัครสส.กทม. แห่เชิงสัญลักษณ์จากดินแดงถึงอนุสาวรีย์ปชต. ก่อนแยกย้ายลงพื้นที่

“เท้ง” นำคาราวานผู้สมัคร สส.กทม. ปชน. 33 เขตปักธงส้ม แห่ยาวจากดินแดงถึง “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” หมุดหมายเชิงสัญลักษณ์ ก่อนแยกย้ายกระจายลงพื้นที่ตัวเองต่อ
วันนี้ (27ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัคร สส. กทม. ของพรรคประชาชน ในช่วงเช้าวันนี้ ว่า ภายหลังผู้สมัครจากพรรคประชาชนเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับหมายเลขที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและทีมผู้สมัครได้รวมตัวกันขึ้นรถแห่ที่จอดรออยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์เยาวชนฯ เพื่อเคลื่อนขบวนเข้าสู่ใจกลางเมือง ตลอดเส้นทางจากดินแดงมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
โดยขบวนรถแห่ได้ขับผ่านย่านชุมชนและถนนสายหลัก โดยมีการโบกมือทักทายและชูหมายเลขผู้สมัคร เปิดเพลงปลุกใจตลอดทาง
ในขณะที่บนรถแห่ หัวหน้าพรรคและผู้สมัครสลับกันใช้ไมโครโฟนกล่าวทักทายประชาชนและย้ำหมายเลขที่เพิ่งได้รับมา โดยขบวนเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ มุ่งสู่จุดหมายสุดท้ายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ปักหมุดชนะเลือกตั้ง ก่อนแยกย้ายลงพื้นที่ต่อในช่วงบ่าย