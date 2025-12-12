นาทีเดือด! ทัพไทยส่ง "รถถังหลัก T-84 Oplot M" ถล่มอาคารศุลกากร-บ่อนกาสิโนในเขมรพังยับ

เพจ "Army Military Force" เปิดคลิปวินาที รถถังหลัก T-84 Oplot M ของกองทัพบกไทยยิงถล่มอาคารศุลกากรบึงตะกวนและบ่อนกาสิโน จ.บันเตียเมียนเจยของเขมรพังเสียหาย และทำลายจุดสะสมกำลังพลและจุดซุ่มยิงของฝั่งเขมร
จากสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากทหารกัมพูชาใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2568 บริเวณพื้นที่ ภูผาเหล็ก–พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเกิดการปะทะในหลายพื้นที่ จนทำให้ทหารไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนาย
ล่าสุด วันนี้ (12 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" โพสต์คลิปวิดีโอวินาที รถถังหลัก T-84 Oplot M ของกองทัพบกไทยยิงถล่มอาคารศุลกากรบึงตะกวนและบ่อนกาสิโน จ.บันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ทางเพจระบุข้อความว่า "รถถังหลัก T-84 Oplot M ของกองทัพบกไทยยิงถล่มอาคารศุลกากรบึงตะกวนและบ่อนกาสิโน จ.บันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว หลังกองทัพกัมพูชาใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารสะสมกำลังพลและจุดซุ่มยิงของฝ่ายกัมพูชา"
และโพสต์คลิปวิดีโอล่าสุด ระบุว่า "ระบบจรวดหลายลำกล้อง SR-4 ขนาด 122mm. ของไทยโจมตีต่อตำแหน่งทหารกัมพูชา"