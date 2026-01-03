เปิดคลิปเต็ม! ทหารเขมรนำลูก-เมีย-น้องเมีย เข้าอยู่บังเกอร์ ช่วยติดตั้งชนวนกระสุนปืน ค.ส่งให้สามีที่กำลังรบ

เปิดคลิปเต็ม! เหตุการณ์เมื่อ 8 ธ.ค.68 ทหารเขมรนำลูก-เมีย-น้องเมีย เข้าอยู่อาศัยในบังเกอร์ด้วยกัน และช่วยติดตั้งชนวนกระสุนปืน ค.ส่งให้สามีที่กำลังรบ
วันที่ 2 ม.ค.2569 เฟซบุ๊กเพจ Army Military Forceได้เผยแพร่วิดีโอคลิป ทหารกัมพูชานำลูก เมีย และน้องเมีย เข้ามาอยู่อาศัยภายในบังเกอร์ และช่วยกันติดตั้งชนวนกระสุนปืน ค. ก่อนส่งให้ผู้เป็นสามีที่กำลังสู้รบกับทหารไทยในแนวหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยภายหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนมากต่างพากันยกย่องการกระทำของครอบครัวนี้ว่าเป็นความกล้าหาญและเป็นวีรกรรมในการปกป้องชาติ
อย่างไรก็ตาม การที่ทหารกัมพูชานำภรรยาและบุตรซึ่งเป็นพลเรือน เข้าไปพำนักอยู่ภายในบังเกอร์และพื้นที่ทางทหารในเขตปฏิบัติการขณะมีการสู้รบในแนวหน้า สะท้อนถึงการนำพลเรือนโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ไปอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร อันเป็นการนำผู้บริสุทธิ์มาเสี่ยงอันตรายเพื่อหวังผลในการป้องกันเป้าหมายทางทหาร และเข้าข่ายการละเมิดหลักการคุ้มครองพลเรือนตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หากเป็นการจงใจใช้พลเรือนเพื่อประโยชน์ทางทหาร จะถือเป็นการขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ปี ค.ศ.1949 มาตรา 28 ซึ่งห้ามมิให้ใช้การปรากฏตัวของพลเรือนเพื่อให้พื้นที่หรือเป้าหมายทางทหารรอดพ้นจากการปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี ค.ศ.1977 มาตรา 51 วรรค 7 ที่ห้ามใช้พลเรือนเพื่อบดบังหรือคุ้มกันเป้าหมายทางทหาร
นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมสงครามภายใต้ธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจงใจใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์เพื่อคุ้มกันเป้าหมายหรือปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งอาจอยู่ภายใต้มาตรา 8(2)(b)(xxii) หรือ 8(2)(e)(xiii)