กษัตริย์สีหมุนีให้ 18 ทหารกัมพูชาเข้าเฝ้า ทรงยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติ พระราชทานเงินช่วยเหลือ 20 ล้านเรียล

กษัตริย์นโรดมสีหมุนี และสมเด็จฯ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ “ฮุน มานี-ฮุน มานิต” นำทหารกัมพูชา 18 นายที่กองทัพไทยส่งวตัวกลับ เข้าเฝ้า ทรงยกย่องเป็นวีรชนของชาติ พร้อมพระราชทานสิ่งของและเงินช่วยเหลือ 20 ล้านเรียล
วันนี้(1 ม.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสาธารณะ พร้อมด้วยพลเอกฮุน มานิต รองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา นำทหาร 18 นาย ซึ่งได้เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย หลังจากอยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยเป็นระยะเวลา 155 วัน เข้าเฝ้าฯ ณ พระบรมราชวัง ในกรุงพนมเปญ ช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2569
ในการนี้ สมเด็จพระราชธิดา พระองค์เจ้านโรดม อรุณรัศมี ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จมหามนตรี กุย สุพัล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระบรมราชวัง ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคุณหญิงจัน สำดารินท์ ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ได้เสด็จและเข้าร่วมด้วย
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี และสมเด็จฯ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยิ่ง ได้ทรงพบปะและสนทนากับทหารผ่านศึกทั้ง 18 นาย ซึ่งเป็นวีรชนของประชาชาติกัมพูชา ที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี และสมเด็จฯ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ทรงมีพระราชดำรัสยกย่องเชิดชูความกล้าหาญของทหารทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติในการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยการเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และเวลา สมกับการเป็นทหารกล้าผู้กล้าหาญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ในโอกาสแห่งความปีติยินดีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี และสมเด็จฯ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชอำนวยพรและพระราชทานพระราชทานสิ่งของแก่ทหารกล้าทั้ง 18 นาย โดยทหารแต่ละนายได้รับชุดของพระราชทาน 1 ชุด ภายในประกอบด้วย มุ้ง 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ผ้ากรามา 1 ผืน โสร่ง 1 ผืน และเสื้อยืดที่มีตราพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี พร้อมพระราชทานเงินจำนวน 20,000,000 เรียล (ประมาณ 160,000 บาท)
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนารถนโรดม สีหมุนี และสมเด็จฯ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินพระราชทรัพย์เพิ่มเติมแก่ทหารกล้าจำนวน 1 นาย ซึ่งมีกำหนดจะเข้าพิธีสมรสในอนาคตอันใกล้ เป็นเงินจำนวน 20,000,000 เรียล และแก่ทหารกล้าอีก 2 นาย ซึ่งภริยากำลังตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรในเร็ว ๆ นี้ โดยแต่ละนายได้รับเงินจำนวน 5,000,000 เรียล (ประมาณ 80,000 บาท) เพิ่มเติมอีกด้วย