เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.49 น. ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังประตูมณีนพรัตน์ ณ แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การนี้ ถวายพวงมาลัย ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเสด็จพระดำเนินไปยังจุดพระราชทานสิ่งของฯ เพื่อพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ถวายความอาลัย เป็นเข็มกลัดโบว์ดำ 2 แบบ
แบบที่ 1 เข็มกลัดโบว์ดำดอกไม้ในพระนามาภิไธย โมกราชินี ส่วนแบบที่ 2 เข็มกลัดโบว์ดำพรรณไม้พระราชทาน มณีเทวา มีชื่อสามัญหรือชื่อทั่วไปว่า ดอกกระดุมเงิน บางพื้นที่เรียก หญ้าหัวหงอก
สำหรับเข็มกลัดโบว์ดำ ตรงกลางประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ โมกราชินีและมณีเทวา ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนามไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบและลงมือทำโบว์ดำไว้ทุกข์ถวายสมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง ทรงตั้งพระทัยในการออกแบบและทำโบว์ดำไว้ทุกข์ด้วยความใส่พระทัยเป็นอย่างยิ่ง บนโบว์ดำ มีข้อความภาษาอังกฤษ สีขาวความว่า "The Queen Mother 24 October 2025" ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ด้านบนโบว์ดำ เพื่อพระราชทานให้กับกรุงเทพมหานคร กองการเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับการเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดไว้ทุกข์ที่จุดพระราชทานสิ่งของฯ ด้านหน้าประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ประชาชนที่เข้ากราบเดินแถวออกมาจากอุโมงค์ โดยแยกแถวกลุ่มนักท่องเที่ยวออกจากกัน จากนั้นประชาชนเดินเข้าจุดพระราชทานสิ่งของฯ เพื่อรับพระราชทานเข็มกลัดโบว์ดำเรียบร้อยแล้ว ประชาชนเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง