เชื้อพระวงศ์และผู้นำระดับโลก ร่วมถวายความอาลัยพระพันปีหลวง

การสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความสูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศไทย และยังเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก ซึ่งมีเหล่าเชื้อพระวงศ์จากต่างแดน และผู้นำประเทศทั่วโลก ต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยไปพร้อมกับพสกนิกรชาวไทย
เริ่มจาก “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก” องค์ประมุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์ของไทย ได้ทรงเผยแพร่พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อย่างรวดเร็วเป็นพระองค์แรก โดยกล่าวยกย่องพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพเพื่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระเมตตา และทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยพระราชกรณียกิจของพระองค์ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน แถมยังทรงจัดพิธีสวดมนต์และจุดตะเกียงจำนวน 1 พันดวง ที่หอหลวงในพระราชวัง เพื่อแสดงความระลึกถึง ท่ามกลางเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง คณะทูตานุทูต และประชาชนชาวไทยที่พำนักในภูฏาน
ถัดมาเป็น “สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2” อดีตกษัตริย์หญิงแห่งเดนมาร์ก ที่ทรงสละราชสมบัติเมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 พระราชโอรสขึ้นครองบัลลังก์แทน ได้ออกมาร่วมแสดงความอาลัย ด้วยการโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กว่า รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงพบปะสนทนากันหลายครั้งในพิธีสำคัญ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก
ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง กัมพูชา “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา” มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "หม่อมฉันทราบข่าวการสวรรคตของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังฝ่าพระบาท พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยทั้งปวง หม่อมฉันขอแสดงความเคารพยกย่องอย่างสูงสุด และขอดวงพระวิญญาณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ"
ด้าน “สมเด็จพระมหากษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา” ก็ได้ส่งสาส์นแสดงความอาลัยถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ เหล่าผู้นำระดับโลก ก็ได้ร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน เริ่มจาก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเสียใจในการให้สัมภาษณ์ ก่อนการเดินทางมาประชุมที่มาเลเซียว่า "เสียใจยิ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพิ่งจากไป ผมขอแสดงความเสียใจไปยังมหาปวงชนผู้ยิ่งใหญ่"
ส่วน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำประเทศจีน ได้ส่งสาสน์ถวายความอาลัยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างสูงในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับมิตรภาพจีน-ไทยอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งเคยเสด็จเยือนประเทศจีน ในฐานะผู้แทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงมีคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมความผูกพันพิเศษที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”