เฉลยทำไมพบชุดชั้นในสตรีในฐานทหารกัมพูชา ที่แท้เอา "ลูก-เมีย" มาอยู่ด้วยขณะรบ

หลังการเข้ายึดฐานที่มั่นทหารกัมพูชาของกองทัพไทย พบสภาพความเป็นอยู่ที่น่าตกใจ ทั้งอุปกรณ์อบายมุขและเสื้อผ้าผู้หญิง ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานยืนยัน ทหารกัมพูชาใช้บังเกอร์เป็นที่หลบภัยให้ครอบครัว ท่ามกลางการปะทะที่รุนแรง เผยสภาพนาทีหนีตายฝุ่นตลบหลังถูกโจมตีอย่างหนัก
จากกรณี นาทีทหารไทยเข้าตรวจสอบฐานที่มั่นแนวหน้าของทหารกัมพูชาหลังยึดพื้นที่ได้สำเร็จ ทำเอาอึ้งกันทั้งกองร้อย หลังพบหลักฐานแหล่งมั่วสุมเพียบ ทั้งอุปกรณ์เซ็กส์ทอย ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงสำรับไพ่และสุราขาว ที่เซอร์ไพรส์สุดคือพบชุดชั้นในสตรีทิ้งไว้เกลื่อนฐาน
ล่าสุด วันนี้ (1 ม.ค.) เพจ “Thai Burma railway” ได้ออกมาโพสต์คลิปตอกย้ำเรื่องราวดังกล่าว หลังพบวิดีโอว่ามีหญิงชาวเขมรหลบอยู่ในฐานทหารด้วย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“การที่พบเสื้อผ้าชุดชั้นในผู้หญิงในฐานทหารเขมรไม่แปลกนะครับ ก็เพราะทหารเขมรเอาเมียเอาครอบครัวไปอยู่ในฐานด้วย
คลิปนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ทหารไทยโจมตีฐานที่มั่นของเขมร ยังมีผู้หญิงที่เป็นสมาชิกครอบครัวของทหารเขมรอยู่ในบังเกอร์ด้วย
ในคลิปคล้ายกับว่าคนที่อยู่ในบังเกอร์พึ่งจะถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่หรือระเบิดจนเกิดฝุ่นตกใส่ตามเนื้อตัวและผมจำนวนมาก และมีทหารนายหนึ่งมีอาการหายใจไม่ออก
อดสงสัยไม่ได้เลยว่า พวกบรรดาเมียๆหรือลูกของทหารเขมรพวกนี้จะมีบางส่วนต้องเดินทางไปประเทศที่ 4 บ้างไหมนะครับ เพราะการรบบางพื้นที่รุนแรงและทหารไทยก็ยึดพื้นที่ได้หลายจุด
หรือถ้ามองในมุมดีๆทั้งทหารเขมรและครอบครัวอาจจะหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนที่ทหารไทยเหยียบฐาน
ปล.เพิ่มเติมส่วนอุปกรณ์ถุงยาง หรือ โดโด้(ผมขอเรียกแบบนี้) มันก็คงถูกใช้งานแหละครับ แต่ถ้าจะพูดถึงว่าพบเสื้อชั้นใน และเสื้อผ้าผู้หญิงก็เพราะว่าทหารมันเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยนั่นแหละ”