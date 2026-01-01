อึ้งทั้งฐาน! ทหารไทยบุกยึดฐานกัมพูชา ผงะเจอถุงยาง-เซ็กซ์ทอย-ชุดชั้นในหญิงเกลื่อน

เปิดภาพนาทีทหารไทยเข้าตรวจสอบฐานที่มั่นแนวหน้าของทหารกัมพูชาหลังยึดพื้นที่ได้สำเร็จ ทำเอาอึ้งกันทั้งกองร้อย หลังพบหลักฐานแหล่งมั่วสุมเพียบ ทั้งอุปกรณ์เซ็กส์ทอย ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงสำรับไพ่และสุราขาว ที่เซอร์ไพรส์สุดคือพบชุดชั้นในสตรีทิ้งไว้เกลื่อนฐาน
วันนี้ (1 ม.ค.) เพจ “Army Military Force” โพสต์คลิปวิดีโอ เผยให้เห็นทหารไทยขณะกำลงเข้าตรวจสอบฐานทหารเขมรในแนวหน้า หลังไทยยึดได้ ทั้งนี้พบว่ามีสิ่งของมากมายถูกทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น ถุงยาง ไวอาก้า ดิลโด้ จิ๋มปลอม เจลหล่อลื่น ไพ่ อุปกรณ์เล่นการพนัน สุราขาว ยาดอง บางฐาน พบเสื้อชั้นใน-กางเกงในผู้หญิงอีกเพียบ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“1 ม.ค. - ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาในแนวหน้า อึ้ง! เจอเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในรวมถึงเสื้อผ้าผู้หญิงอีกเพียบ“