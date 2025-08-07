กองสืบ ตม.3 บุกพูลวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา รวบแก๊งจีนเทา live sex ออนไลน์

ศูนย์ข่าวศรีราชา –กองสืบ ตม.3 บุกจับแก๊งจีนเทาแดนมังกร ตั้งฐานเปิด live สดกิจกรรมทางเพศผ่านแพลทฟอร์มจีน เก็บค่าเข้าชมสร้างรายได้ผิดกฎหมาย
ช่วงกลางดึกคืนวานนี้ ( 6 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.(สส.), พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง รอง ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดสืบสวนภาคตะวันออก กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.ฯ ลุย ปิดล้อมจับกุม อาหง (นามสมมุติ) พร้อมพวกแก๊งจีนเทาจากแดนมังกร
หลังพบพฤติกรรมเข้ามาตั้งฐานเปิด live สดกิจกรรมทางเพศ ผ่านแพลทฟอร์มจีน เก็บค่าเข้าชม และค่าสั่งการนักแสดงแบบสดๆ สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ได้วางแผนและนำกำลังเข้าควบคุมตัว อาหง (นามสมมุติ) พร้อมพวกภายในบ้านพูลวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา พบของกลางเป็นเซ็กส์ทอย ถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นกล้องมือถือและไฟไลฟ์สดจำนวนมาก พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก "ร่วมกันเพื่อความประสงค์แห่งการค้า ซึ่งภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก",
“ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น” และ "นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้" ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดี
พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ เผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าว เป็นการเย้ยกฎหมายและสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อย่างเด็ดขาด