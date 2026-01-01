เปิดคลิปวินาทีทหารไทยบุกเคลียร์ฐานเขมร พบอุโมงค์ยักษ์แบ่งโซนเป็นคลังแสง-ห้องหลบภัยลับ

เพจ "Army Military Force" เปิดคลิปทหารไทยเคลียร์ฐานทหารเขมร พบขุดอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ ทอดยาวหลายสิบเมตร แบ่งเป็นหลายห้อง ทั้งเก็บคลังแสง-หลบภัย
วันนี้ (1 ม.ค.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทหารไทยเคลียร์ฐานทหารเขมร พบแอบขุดอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ ขยายพื้นที่ซับซ้อน แบ่งเป็นหลายห้อง ทั้งเก็บคลังแสง-หลบภัย
โดยระบุข้อความว่า “ ทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานทหารกัมพูชาถึงกับตะลึง เมื่อพบเครือข่ายอุโมงค์ถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ทอดยาวหลายสิบเมตรอยู่ใต้ฐาน ซึ่งเกิดจากการเจาะสกัดชั้นหินและขุดขยายพื้นที่อย่างซับซ้อน
ภายในมีการจัดสรรแบ่งเป็นห้องเก็บคลังแสงสำหรับสำรองกระสุน ห้องหลบภัยที่แข็งแรงทนทาน รวมถึงพื้นที่พักค้างแรมของกำลังพลที่ซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำอย่างมิดชิด”