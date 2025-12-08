รู้จัก “เนิน 350” จุดสูงข่มที่เขมรใช้คุมปราสาทตาควาย

เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) ส่งผลให้ทหารไทยต้องสูญเสีย 1 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย จากการปะทะ ล่าสุดมีรายงานด่วนจากกองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ทหารไทยได้ทำลาย "กระเช้าเนิน 350" ลงได้สำเร็จ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เป็น "จุดสูงข่ม" ควบคุมพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการทำลายฐานที่มั่นสำคัญ เพื่อตอบโต้และรักษาอธิปไตยของประเทศ
จากกรณีเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย ล่าสุด มีรายงานจาก “กองทัพภาคที่ 2” เผยว่า กระเช้าเนิน 350 ถูกทำลายเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ “เจ๊มอย“ ออกมาเปิดเผยถึงความสำคัญของเนิน 350 เป็น จุดยุทธศาสตร์ทางทหาร ที่สำคัญบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
”จะเล่าให้ฟัง !! ทำไม เนิน 350 ถึงสำคัญ วันนี้ทหาร ไทยทำลายทางขึ้นละ ยกนิ้วให้ทหารสุดสุดค่ะ
ที่เนิน 350 จุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทหาร บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์
เป็นพื้นที่สูง ที่ฝ่ายเขมร ใช้ควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ "จุดสูงข่ม" ทำให้ไทยไม่สามารถยึดปราสาทตาควายได้สมบูรณ์
เนื่องจากว่า มีการขุดอุโมงค์และก็วางกำลังทหารไว้ ทำให้เนิน 350 เป็นประเด็นความขัดแย้ง ในเรื่องเขต แดนและการควบคุมพื้นที่สำคัญ
วันนี้ เวลา 09.20 ทหารไทยทำลาย กระเช้ากัมพูชา ณ. เนิน 350 ทิศตะวันตก ปราสาทตาควาย นั่นก็คือ
ทำลายจุดยุทธศาสตร์เขมรนั่นเอง“