วธ.เขมรประกาศห้าม “ย่างวัว” ในที่สาธารณะ หวังเอาใจอินเดีย หลังช่วยกดดันไทยปมทุบรูปปั้นพระวิษณุ

กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมกัมพูชาออกประกาศห้าม “ย่างวัว” ในที่สาธารณะ อ้างแสดงถึงความรุนแรงและโหดร้าย ขัดต่อหลักพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ คาดเบื้องหลังเพื่อเอาใจอินเดียที่ช่วยกดดันไทยกรณีทำลายรูปปั้นพระวิษณุ 8 กรหน้ากาสิโนช่องอานม้า
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า ดร.ชัย โบริน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม กัมพูชา ได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่าด้วยการป้องกันการปฏิบัติที่เรียกว่า “การย่างวัว” ในที่สาธารณะ
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ในราชอาณาจักรกัมพูชา พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมทางสังคม ทำให้สังคมพุทธและประเทศชาติก้าวไปพร้อมกันในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง สันติภาพ และความผาสุกอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาทุกสมัย โดยเฉพาะนโยบาย “ห้าเหลี่ยม” ระยะที่ 1 ของรัฐบาลสมัยที่ 7 แห่งรัฐสภา ภายใต้การนำอย่างมีวิสัยทัศน์ของสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างแข็งขันในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และสนับสนุนทั้งด้านจิตใจและวัตถุ เพื่อเสริมสร้างและขยายความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาในกัมพูชาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ออกคำสั่งที่ 15 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแสดงเชิงพาณิชย์ “ย่างวัว” ในที่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ รวมถึงศาสนาอื่นๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว กระทรวงศาสนาและกิจการศาสนาขอออกข้อแนะนำ ดังนี้
1. ห้ามโดยเด็ดขาด การจัดแสดงเชิงพาณิชย์ “ย่างวัว” ในที่สาธารณะ เช่น บริเวณหน้าร้านค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความรุนแรงและความโหดร้าย ขัดต่อหลักอหิงสาของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
2. การขนส่งสัตว์ นก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ หรือพาหนะอื่นๆ ต้องมีการปกปิดอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมัดด้วยเชือก การวางไว้กลางแจ้ง หรือการแขวนให้เห็นบนท้องถนน ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรุนแรง กระทบต่อคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและศักดิ์ศรีของสังคม
3. สำหรับสัตว์ที่ถูกเชือดแล้ว การขนส่งทางถนนต้องบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม ปิดคลุมให้มิดชิด และดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการขนส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขและแสดงภาพความรุนแรง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเบื้องหลังการออกคำสั่งครั้งนี้ เป็นเพราะกัมพูชาไม่ต้องการให้ภาพการย่างวัวกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่นับถือวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะเป็นพาหนะของพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ซึ่งในขณะนี้กัมพูชากำลังพยายามสานสัมพันธ์กับอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น หลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาตำหนิทหารไทยกรณีทำลายรูปปั้นพระวิษณุ 8 กร ที่ตั้งอยู่หน้ากาสิโนช่องอานม้า ในช่วงการสู้รบที่ผ่านมา