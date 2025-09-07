ชิม ‘อาหารวัดพุทธเกาหลี’ ฮีลใจ รักษ์สุขภาพ

MGR Online: ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีชวนชิมอาหารวัดพุทธเกาหลี อาหารสัมพันธ์กับสุขภาพกายและจิตใจ อาหารที่บริสุทธิ์ส่งคุณค่าต่อชีวิตเหมือนกับปฏิบัติธรรม
ศาสนาพุทธเคยเป็นศาสนาประจำชาติของเกาหลีในยุคของอาณาจักร จึงมีบทบาทอย่างมากในคุณค่าและวัฒนธรรมเกาหลี อาหารวัดพุทธเกาหลีมีความเป็นมายาวนานกว่า1,700 ปี เป็นอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีเนื้อสัตว์,ไข่, นม และผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ซึ่งเชื่อว่าทำให้จิตใจกระวนกระวาย อาหารวัดเกาหลีจึงไม่เพียงบำรุงร่างกาย และยังช่วยเตรียมจิตใจเพื่อเข้าถึงหลักธรรมของพุทธศาสนา
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เชิญภิกษุณีพระอาจารย์ดงฮวา เจ้าอาวาสวัดมโย-กยอน-อัม ประเทศเกาหลี มายังประเทศไทย เพื่อแนะนำอาหารวัดพุทธเกาหลีให้กับชาวไทย โดยในวันศุกร์ทึ่ 5 ก.ย. ภิกษุณีได้ไปยังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อแนะนำอาหารวัดเกาหลีให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. ได้สาธิตการทำอาหารให้กับประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี
ภิกษุณีพระอาจารย์ดงฮวาแนะนำอาหารวัดพุทธเกาหลีว่า โดยอาหารวัดพุทธเกาหลีจะพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบมาทำอาหาร, การปรุงอาหาร ไปจนถึงการรับประทานอาหาร ภายใต้หลักการ 3 ประการ คือ
1. ความสะอาด: ใช้วัตถุดิบที่สะอาด ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์,พื้นที่ปรุงอาหารสะอาด และจิตใจสะอาด
2.ความอ่อนโยน: อาหารวัดเกาหลีไม่ได้ทำเพื่อกินเอง แต่ทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อกินร่วมกัน ดังนั้นต้องคำนึงถึงสภาพสุขภาพของผู้รับประทานด้วย จึงมีรสชาติที่อ่อนโยน ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
3. ความนุ่มนวล: ในวัดเกาหลีจะสวดมนต์ก่อนกินอาหาร เพื่อระลึกว่าอาหารมาจากที่ใด และแสดงถึงการละความโลภ ละอายใจที่ไม่มีคุณค่ามากพอที่จะกินอาหารเหล่านี้ จึงขอใช้การปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนอาหารมื้อนี้
ภิกษุณีชาวเกาหลีเล่าว่า อาหารในวัดเกาหลีจะใช้พืชผักที่ปลูกภายในวัดหรือเก็บมาจากบริเวณป่าเขาใกล้วัด ซีอิ๊วและเครื่องปรุงที่เรียกว่า “จัง” ก็หมักกันภายในวัด โดยถือว่าอาหารเป็นยารักษาสุขภาพ และเป็นสิ่งบำรุงจิตใจ ตามหลักการที่ว่ามนุษย์มาจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ดังนั้น อาหารก็ควรประกอบด้วยธาตุทั้ง 4, ปรุงอย่างเรียบง่าย และใช้รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ภิกษุณีพระอาจารย์ดงฮวาได้สอนนักศึกษาชาวไทยทำอาหารวัดพุทธเกาหลี 2 เมนู คือ แพนเค้กเกาหลีจังต๊อก และ ซุบซูบีเห็ดและงาขี้ม่อน โดยนักศึกษาได้ลองชิมซีอิ๊วที่ทางวัดหมักเองนานถึง 10 ปี, ชิมซอสแบบต่างๆ หลังจากนั้นได้ทดลองทำอาหารทั้ง 2 เมนู โดยภิกษุณีชาวเกาหลีคอยชี้แนะ
อ. นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารวัดพุทธเกาหลี และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
หลักการสำคัญของอาหารวัดเกาหลีเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ทั้งการสำนึกบุญคุณของสรรพสิ่ง ใช้วัตถุดิบที่สะอาดบริสุทธิ์ ใช้ทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้ง รวมถึงการกำหนจิตใจตั้งแต่เตรียมอาหาร,ทำอาหาร จนถึงตอนที่กินอาหาร อาหารในวัดเกาหลีจึงไม่ได้มุ่งเพื่อ “อิ่มอร่อย” แต่กินเพื่อ “อิ่มเอม” ทั้งกายและใจ.