“ดร.สามารถ” ชูความสำเร็จ M6 แก้รถติดปีใหม่ ย้ำถึงเวลาลุยต่อมอเตอร์เวย์ทั่วไทย เชื่อมเศรษฐกิจทุกภูมิภาค

M6 พิสูจน์ผลงาน ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เผยตัวเลขปีใหม่ 2569 ถนนมิตรภาพคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังเปิดใช้มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ชี้ถึงเวลาประเทศไทยต้องเดินหน้าโครงข่ายทางด่วนให้ครบทุกทิศ พร้อมแนะทางแก้คอขวดรังสิต-บางปะอิน เพื่อการเดินทางที่ไร้รอยต่อ
วันนี้ (1ม.ค.) ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ในประเด็น การเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-โคราช) ช่วงปีใหม่ 2569 พิสูจน์ให้เห็นว่าช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - Dr.Samart Ratchapolsitte” โดยชี้ว่า ทำให้การเดินทางไปอีสานรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนามอเตอร์เวย์ในเส้นทางสำคัญอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
““มิตรภาพ” เอาไม่อยู่ ถึงเวลาของ “M6”
ทุกท่านที่เดินทางไปอีสานช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2569 คงรู้สึกได้เหมือนกันว่ารถไม่ติดมหาวินาศเหมือนปีที่ผ่านๆ มา
คำตอบไม่ใช่ปาฏิหาริย์ แต่คือการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-โคราช) ระยะทาง 196 กิโลเมตร แบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2568 - 5 ม.ค. 2569
ผลลัพธ์ชัดเจน รถจำนวนไม่น้อยที่เคยอัดแน่นบนถนนมิตรภาพ ถูกกระจายขึ้นมาใช้ M6 ทำให้การเดินทางสู่ภาคอีสาน เร็วขึ้น เหนื่อยน้อยลง และปลอดภัยกว่าเดิม
พูดกันตรงๆ เมื่อ “มิตรภาพ” เอาไม่อยู่ ก็ถึงเวลาที่ “M6” ต้องรับไม้ต่อ
แต่ปัญหายังไม่จบ… คอขวดยังอยู่
ถ้าจะให้การเดินทางไปอีสานราบรื่นจริง กรมทางหลวงควรเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดช่วงรังสิต-บางปะอิน ทางออกมีชัดเจนคือการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมปลายทางดอนเมืองโทลล์เวย์ (รังสิต)-บางปะอิน ระยะทางเพียง 22 กิโลเมตร
นี่คือการเชื่อมดอนเมืองโทลล์เวย์ ดินแดง-รังสิต เข้าสู่ M6 แบบไร้รอยต่อ ออกจากกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว แบบไม่ต้องหยุดชะงักตั้งแต่ยังไม่พ้นเมือง
ประเทศจะไปต่อ ต้องมีมอเตอร์เวย์ทุกภาค วันนี้… มอเตอร์เวย์ไทยยังมีไม่ทั่วถึง
ภาคเหนือควรเริ่มทันทีที่มอเตอร์เวย์ นครปฐม-สุพรรณบุรี ระยะทาง 70 กิโลเมตร เปิดประตูสู่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบ
ภาคใต้ น่าตกใจ! ที่ยังพึ่งพาถนนเพชรเกษมเพียงสายเดียว ถึงเวลาต้องเริ่มมอเตอร์เวย์ นครปฐม-ปากท่อ (61 กม.) และที่สำคัญที่สุดเร่งสร้างมอเตอร์เวย์บนถนนพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (24.7 กม.) ให้เสร็จจริงตามคำมั่นสัญญา
ชายแดนใต้มีโครงการพร้อมเดินหน้าคือมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่-สะเดา ระยะทาง 62 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยทั้งการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
ที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมขอเสนอแนวคิดให้ก่อสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อม “2 เกาะ” นั่นคือมอเตอร์เวย์ ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 236 กิโลเมตร ต่อเนื่องด้วยสะพานสมุย (ดอนสัก-สมุย)
ผลลัพธ์คือจากเดิมขับรถจากภูเก็ตไปสมุยต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมง จะเหลือเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
นี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์เวย์ แต่มันคือการเชื่อมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอนาคตของภาคใต้
โดยสรุป เมื่อเห็นแล้วว่ามอเตอร์เวย์ช่วยประเทศได้จริง ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะชะลออีกต่อไป
มอเตอร์เวย์ไม่ใช่แค่ทางผ่าน แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานของโอกาส
คุณคิดว่า… ควรเร่งสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางไหนก่อนครับ?“