กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2569 พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีม้าน่ารัก” สื่อความหมายแห่งการเกื้อกูล ความเมตตา และกำลังใจสู่ประชาชนไทย
วันนี้ (1 ม.ค.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์อันงดงามในชื่อ “ปีม้าน่ารัก” เนื่องในปีมะเมีย สะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
พระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ ความว่า
“ปีมะเมียนี้หรือ คือปีม้า
มีประโยชน์นักหนาช่วยเราได้
เป็นพาหะ ช่วยเราไปไกลไกล
เดินไม่ไหว มีม้าพาจรลี
สภากาชาด ทำฟาร์มม้ามานานครัน
ทำเวชภัณฑ์ เซรุ่มเป็นแหล่งที่
คนงูกัด กาชาดช่วยชีวี
ม้าทุกตัว เราเลี้ยงดีจนแก่ชรา”
เนื้อหาพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนถึงคุณประโยชน์ของ “ม้า” ที่มีต่อมนุษย์ ทั้งในฐานะพาหนะและในบทบาทสำคัญของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการฟาร์มม้าเพื่อผลิตเซรุ่มและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ถูกงูกัด อันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีม้าน่ารัก” ได้รับความสนใจและความปลาบปลื้มจากประชาชนอย่างกว้างขวาง นับเป็นพระราชพรอันเปี่ยมด้วยความหมาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนไทยในการเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยความหวัง ความเมตตา และความร่วมมือเกื้อกูลกันในสังคม