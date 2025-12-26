ลพบุรี ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

ลพบุรี - จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” พร้อมเปิดโครงการหลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง”
วันนี้( 26 ธ.ค.) ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระวชิรจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดหลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง”
ภายในงานมีการบรรยายธรรมเผยแพร่พระรัตนตรัย โดยใช้หลักธรรมพระราชทาน ธรรมนาวา “วัง” สู่หัวใจประชาชน จากพระราชเมธีวชิรดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทุมพร จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งเป็นชุดหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 เพื่อพระราชทานแก่วัดวาอารามและสำนักเรียนบาลี สำหรับนำไปเผยแผ่แก่ประชาชน เป็นการต่อยอดให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้อง มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ลดความทุกข์ และดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะอย่างถูกต้อง
สำหรับหนังสือ “ธรรมนาวา วัง” เป็นหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทาน ที่รวบรวมกระบวนการดับทุกข์ด้วยปัญญาผ่านหลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ หลักการชาวพุทธ อริยสัจภาวนา หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แนวทางปฏิบัติ ธรรมนาวา “วัง”
เนื้อหาอ่านง่าย ลึกซึ้ง ใช้ได้ตั้งแต่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน จนถึงการพัฒนาจิตใจสู่มรรคผลนิพพาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา ในฐานะคู่มือเผชิญความจริงของชีวิตมนุษยชาติ