“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” ย้ำคนละคนกับ “ชูวิทย์ กุ่ย”เตือนอย่าสับสน ยันวิจารณ์พรรคการเมืองไม่เกี่ยวอคติส่วนตัว

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกโรงชี้แจง หลังเกิดความเข้าใจผิดในสังคม ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับการส่งลูกสาวลงสมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย พร้อมระบุเป็นคนละคนกับอดีต ส.ส. เพื่อไทยที่ชื่อคล้ายกัน เตือนอย่าสับสนตัวบุคคล
วันนี้ (30 ธ.ค.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ชี้แจงกรณีมีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่า สาเหตุที่ตนออกมาวิจารณ์ “พรรคส้ม” เป็นเพราะส่งลูกสาวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรคภูมิใจไทย
นายชูวิทย์ ระบุชัดว่า ตนชื่อ “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” และบุตรสาวชื่อ “ต๊ะ ตระการตา กมลวิศิษฎ์” ซึ่งไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองใด
ส่วนบุคคลที่สังคมสับสน คือ “ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ” หรือที่รู้จักในชื่อ “ชูวิทย์ กุ่ย” อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย และเป็นผู้ส่งบุตรสาวลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคดังกล่าว ซึ่งเป็นคนละบุคคลกันโดยสิ้นเชิง เพียงแต่มีชื่อ “ชูวิทย์” เหมือนกัน
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ระบุว่า แม้จะลบโพสต์เดิมไปแล้ว แต่เห็นว่าจำเป็นต้องออกมาชี้แจงอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม พร้อมยืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองใด ๆ ของตน ไม่ได้เกิดจากอคติส่วนตัว แต่ต้องการให้ประชาชน “ทันการเมืองเก่า”
ทั้งนี้ นายชูวิทย์ ยังทิ้งท้ายว่า หากใครไม่พอใจหรืออยากวิจารณ์ตน สามารถมาหาได้โดยตรง พร้อมระบุที่พักอาศัยย่านสุขุมวิท 24 และขอให้สังคม “ไปให้ถูกบ้าน ด่าให้ถูกคน”