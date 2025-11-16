2 สส.พท.อุบลฯ-กาญจน์ "สุดารัตน์-ชูศักดิ์" โผล่ร่วมโต๊ะ "เนวิน" ส่อย้ายซบค่ายน้ำเงิน

"สิริพงศ์' โพสต์ภาพ "กานต์ สุดารัตน์" สส.อุบลฯ และ "ชูศักดิ์ แม้นทิม" สส.กาญจนบุรี 2 สส.เพื่อไทย’ ร่วมโต๊ะ ’เนวิน‘ และ ’แนน บุญย์ธิดา’ สส.อุบลฯ ’ภูมิใจไทย‘ ลุ้นย้ายซบค่ายน้ำเงิน
วันนี้ (16 พ.ย. 68) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพลงเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยในภาพปรากฏ น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และ นายชูศักดิ์ นายชูศักดิ์ แม้นทิม สส. กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นั่งร่วมโต๊ะกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ผลไม้สีง้ามงาม บ่มีแต่ใบบักยม”
ทั้งนี้ เป็นที่หน้าจับตาว่า น.ส.สุดารัตน์ ซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการย้ายพรรค รวมถึงการกดออกจากกลุ่มไลน์ของพรรคเพื่อไทย โดยก่อนหน้านี้ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้เป็นบิดา ก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และไปเป็นที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แม้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะยืนยันว่า น.ส.สุดารัตน์ ยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทย