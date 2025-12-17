ชูวิทย์เดือด! เนิน 350 ลั่นทหารเสียเลือดเนื้อ นักการเมืองเสียน้ำลาย ฉวยกระแสชาติหาเสียง

“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” วิจารณ์แรง เปรียบเทียบทหารไทยที่สู้รบแลกชีวิตบนสมรภูมิเนิน 350 ชายแดนไทย–กัมพูชา กับนักการเมืองที่ได้เพียงโชว์ภาพ พ่นวาทกรรมแข็งกร้าว หวังคะแนนนิยมเลือกตั้ง ชี้ชัด “ทหารเสียเลือดเนื้อ แต่นักการเมืองเสียแค่น้ำลาย”
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า “เนิน 350 ทหารสูญเสียชีวิต นักการเมืองสูญเสียน้ำลาย เนิน 350” เป็นชื่อเรียกของเนินเขาที่มีความสูง 350 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่บนแนวสันเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ชายแดน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ใกล้กับ “ปราสาทตาควาย” ติดชายแดน ไทย–กัมพูชา เนินนี้สำคัญเพราะเป็นจุดสูงข่มทางยุทธศาสตร์ หากฝ่ายใดสามารถควบคุมเนินนี้ได้ จะได้เปรียบอย่างมากในพื้นที่รบนี้ ทหารไทยยังคงสู้รบอย่างดุเดือดกับทหารกัมพูชาเพื่อยึดเนิน 350 มีรายงานการสูญเสียชีวิตของทหารฝั่งไทยเพิ่ม 2 ราย โดยยังนำร่างออกมาไม่ได้
รายงานสถานการณ์สู้รบ มีการเผยแพร่โดยศูนย์การประเมินสถานการณ์ของทหาร และมีการแปลเป็นภาษาต่างชาติถึง 17 ภาษา เหตุที่นำเรื่องนี้มากล่าว เพื่อเปรียบเทียบการทำงานระหว่างทหาร กับนักการเมือง ในช่วง “น้ำท่วมหาดใหญ่” การทำงานของนักการเมืองสะเปะสะปะ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ดูเงอะๆ งะๆ เลอะเทอะ ทำได้แค่อวดภาพตรวจพื้นที่ แจกของ ผัดกับข้าว สั่งงานไม่เป็น ไม่มีความพร้อมจนชาวบ้านด่าทั่วบ้านทั่วเมือง แตกต่างกับทหารไทย ที่มีความพร้อมมากกว่า เมื่อถึงช่วงปะทะชายแดน มีการร่วมมือกันของทหารทั้งทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ
เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์อพยพ การข่าว การสู้รบตอบโต้ ในขณะที่ทหารกำลังต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกกับดินแดนที่ถูกรุกราน จนถึงปัจจุบัน ทหารไทยเสียชีวิตรวม 19 นายแล้ว แต่นักการเมืองกลับเอา “กระแสชาตินิยม“ มาเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งอันใกล้อีกเดือนกว่า ที่กำหนดไว้ 8 กุมภาพันธ์ ปีหน้า
นายกฯ อนุทิน ใช้วาระการสู้รบ ไทย-กัมพูชา มาย้ำว่า “เราไม่ถอย” แล้วรีบเกณฑ์ให้ “นักการเมืองสารพันบ้าน” มาโชว์ใส่เสื้อใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน ประกาศชัดว่า “พร้อมสู้ศึก (น้ำลาย)” จึงอยากให้แยกแยะ ”การเมือง“ กับ ”การทหาร“ เพราะทหารสู้รบตามหน้าที่เพื่อปกป้องดินแดนอธิปไตยของชาติแต่นักการเมืองเอากระแสชาตินิยมมาใช้ในการหาเสียง ถือโอกาสเพื่อประโยชน์ของพรรคตัวเอง นักการเมืองทั้งหลายพยายามหยิบฉวยโอกาสจากเรื่องของชาติ ทั้งบอกว่าหากเลือกคนของตัวเองมาเป็นผู้นำ สงครามจะไม่มาถึงจุดนี้บ้างหรือแสดงท่าทีออกอาการ ”แข็งกร้าว” พ่นน้ำลายกระเซ็น เพื่อเรียกคะแนนนิยมให้พรรคตัวเองบ้าง บางคนด่าทหาร แต่ศาลสั่งจำคุกคดีใช้ใบ สด.43 ปลอมเสียเอง ”ทหารสูญเสียชีวิต ประชาชนสูญเสียทรัพย์สิน แต่นักการเมืองสูญเสียน้ำลาย ดูเอาแล้วกันว่าต้นทุนใครมันต่ำ”