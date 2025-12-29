องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2569 ให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2569 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมี พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่และกำลังพลร่วมพิธี ณ มณฑลทหารบกที่ 19 อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยกำลังพล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้