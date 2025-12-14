องคมนตรีเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “จ.ส.ต.จิรวัฒน์ มุ่งกลาง” วีรบุรุษชายแดนไทย–กัมพูชา ที่สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.ต.จิรวัฒน์ มุ่งกลาง ทหารกล้าที่พลีชีพจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก
บ่ายวันนี้ (14 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบตรี จิรวัฒน์ มุ่งกลาง อายุ 32 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ วัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้พิพากษา อัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบตรี จิรวัฒน์ มุ่งกลาง เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ สร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพกำลังพลทุกนายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ