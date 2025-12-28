ชมคลิป จีนเทาหนีจ้าละหวั่น หลังปืนใหญ่ทหารไทยยิงถล่มกาสิโนช่องสะงำ ก่อนหยุดยิง

วันที่ 27 ธ.ค.เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปเหตุการณ์เมื่อเวลา 11: 02 น. วันเดียวกัน "กลุ่มจีนเทา" เร่งอพยพออกจากอาคาร สะงำ รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน (Sangam Resort & Casino) ในอำเภออัลลองเวง ประเทศกัมพูชาอย่างชุลมุน หลังตัวอาคารตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากฝั่งไทย
ต่อมาในเวลา 11:30 น. เพียง 30 นาทีก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงตรง ทหารไทยได้ทำการยิงปืนใหญ่ถล่มซ้ำเข้าใส่กาสิโนดังกล่าวอีกระลอก เพื่อกวาดล้างฐานปฏิบัติการในนาทีสุดท้าย ส่งผลให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและเกิดเพลิงไหม้ทั่วบริเวณ
ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มอาคารกาสิโน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก การปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายเป้าหมายทางทหาร หลังจากตรวจพบว่า สถานประกอบการคาสิโนดังกล่าวถูกกองทัพกัมพูชาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร