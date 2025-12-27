xs
ปืนใหญ่ยิงถล่มถนนหมายเลข 5 ปอยเปต ตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธ-กำลังพลกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(27 ธ.ค.) เมื่อเวลา 06.41 น.ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กเพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป ถนนหมายเลข 5 เมืองปอยเปต ถูกปืนใหญ่ถล่มใส่ เมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมา อาจเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธและกำลังพลของฝ่ายเขมร



