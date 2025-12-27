รบเดือดก่อนหยุดยิง F-16 ทิ้งไข่เขตทหารพงโร-ก็องวา บันเตียเมียนเจย

วันที่ 27 ธ.ค.เมื่อเวลา 08.07 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปพร้อมข้อความว่า เวลา 07:30 น. เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตทหารพงโร-ก็องวา เมืองศิริโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย (บันทายมีชัย) ของกัมพูชา
ทั้งนี้ การสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา กลับมาดุเดือดขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นวานนี้(26 ธ.ค.) หลังจากที่ประชุมระดับเลขาณุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าจะให้มีการหยุดยิงในวันนี้ ฝ่ายกัมพูชาจึงถือโอกาสระดมโจมตีเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบก่อนการหยุดยิงมีผล ขณะที่ฝ่ายไทยได้โจมตีกลับเช่นกัน
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ทหารกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM21 เข้าใส่หลายพื้นที่ของไทย โดยที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นเหตุให้ทหารไทยเสียชีวิต 3 นาย บาดเจ็บ 13 นาย ส่วนพื้นที่ปราสาทตาควาย ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 5 นาย
ในช่วงคำวันเดียวกันกองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังบูรพา ได้เสริมกำลังเข้าพื้นที่ปอยเปต ตรงข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อปฏิบัติการทำลายที่มั่นทางทหารของกัมพูชารวมถึงการเตรียมความพร้อมของอาวุธสนับสนุน และการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเก็บและสะสมยุทโธปกรณ์
ขณะที่เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทย ได้ทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายทหารกัมพูชา ขณะเสริมอาวุธหนักเข้าพื้นที่บ้านหนองจาน
จนถึงเช้าวันนี้ เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force รายงานว่า เครื่องบิน F-16 ได้บินออกปฏิบัติการทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายตลอดทั้งคืน
ขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมา แนวรบด้านจังหวีดศรีสะเกษ สุรินทร์ และสระแก้ว ยังคงดุเดือด เสียงปืนใหญ่ดังสะเทือนไกลหลายกิโลเมตร
เวลา 07:10 น.มีการปะทะอีกครั้ง ที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่อง
เวลา 07:43 น. ทหารกัมพูชาระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีพื้นที่ช่องบก ช่องอานม้า อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี