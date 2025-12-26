ชมคลิป ทหารไทยเปิดฉากรุก ส่งยานเกราะ BTR-3E1 ตลุยทหารกัมพูชาพื้นที่บึงตะกวน

วันที่ 26 ธ.ค.เมื่อเวลา 11.03 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force เผยแพร่วิดีโอคลิปทหารไทยเปิดฉากรุก! ส่งยานเกราะ BTR-3E1 (8x8) ติดป้อมปืน ZTM-1 ขนาด 30 mm. ปฏิบัติการทางทหารต่อตำแหน่งทหารกัมพูชาในพื้นที่บ้านตาพระยา–บึงตะกวน
ทั้งนี้ พื้นที่บึงตะกวนอยู่ติดกับบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ของไทย เป้นจุดยุทธศาสตร์ที่ทหารไทย ฏองกองทัพภาคที่ 1 สามารถยึดคืนพื้นที่และสถาปนาที่มั่นได้แล้ว แต่ฝ่ายกัมพูชายิงต่อต้าน ด้วยการยิงปืนใหญ่ เครื่องยิงลุกระเบิด และจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้าใส่เป็นระยะๆ เพื่อชิงพื้นที่คืน