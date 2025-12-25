เพจดังเผยอินเดียเคยรื้อรูปปั้นพระเยซู–โบสถ์–มัสยิด หลังอินเดียตำหนิไทยรื้อรูปปั้นเทพเจ้า

เพจ Army Military Force โพสต์ตอบโต้กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย หลังออกแถลงตำหนิไทยกรณีรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าในพื้นที่พิพาท ชี้อินเดียเองเคยรื้อถอนรูปปั้นพระเยซู โบสถ์คริสต์ และมัสยิดหลายแห่ง โดยอ้างเหตุผลด้านกฎหมายและการรุกล้ำพื้นที่
จากกรณีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการณ์ตำหนิประเทศไทย กรณีการรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าในพื้นที่พิพาท โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลก ตามที่เคยนำเสนอข่าวแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (25 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force"ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประเทศอินเดียเอง พร้อมระบุว่า เมื่อปี 2022 ทางการอินเดียเคยดำเนินการรื้อถอนรูปปั้นพระเยซูของชาวคริสเตียน ซึ่งมีความสูงกว่า 20 ฟุต ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโกคุนเต (Gokunte) รัฐกรรณาฏกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มานานกว่า 18 ปี
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าทางการอินเดียได้รื้อถอนโบสถ์คริสต์และมัสยิดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมักอ้างเหตุผลเรื่องการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อศาสนสถานของชนกลุ่มน้อย
หนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจคือ การรื้อถอนมัสยิดอักฮุนจี (Akhonji Mosque) ในกรุงเดลี ซึ่งมีอายุมากกว่า 600 ปี รวมถึงโรงเรียนสอนศาสนาและสุสานในพื้นที่เดียวกัน โดยอ้างว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชุมชนมุสลิมที่ยืนยันว่าศาสนสถานดังกล่าวมีประวัติยาวนานก่อนการประกาศเขตป่า
ขณะเดียวกัน ยังเกิดเหตุโบสถ์คริสต์หลายแห่งในรัฐมณีปุระและรัฐอุตตรประเทศถูกเผาทำลายหรือรื้อถอน จากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา โดยบางกรณีเจ้าหน้าที่รัฐถูกวิจารณ์ว่าละเลยหรือใช้ข้ออ้างด้านใบอนุญาตก่อสร้างในการเข้าดำเนินการ
นโยบายที่ถูกเรียกว่า “Bulldozer Justice” หรือการใช้รถแบ็คโฮรื้อถอนบ้านเรือนและอาคารในชุมชนมุสลิมหลังเหตุความไม่สงบ ถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นการลงโทษทางสังคมต่อชนกลุ่มน้อย แม้ทางการอินเดียจะยืนยันว่าเป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองก็ตาม
ทั้งนี้ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การรื้อถอนรูปเคารพหรือศาสนสถานโดยอ้างเหตุผลทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศอินเดียมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลอินเดีย ที่ออกมาแสดงความกังวลต่อกรณีการรื้อถอนรูปปั้นในประเทศอื่น
