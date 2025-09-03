สผ. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2568

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 กรุงเทพฯ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน
โดยช่วงเสวนานำเสนอและชี้แจง โดยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นางสาวสิวินีย์ ดิลกรัตนพิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และนางสาวสุภาวินี นิลเขต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงและบรรยายถึงความจำเป็นและความสำคัญของการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รายละเอียดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่การบังคับใช้มาตรการ เเละการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเเละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเเห่งชาติในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน เครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ สผ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งหมด 85 คน
ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศกระทรวงฯ คือ การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีประเด็นสำคัญที่มีการปรับปรุง ได้แก่
(1) การปรับบริเวณเกาะที่มีกรรมสิทธิ์ จำนวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะฟานใหญ่ เกาะส้ม เกาะม้า เกาะแตใน และเกาะฟานน้อย จากเดิมบริเวณที่ 5 และ 6 เป็นบริเวณที่ 4
(2) ส่งเสริมมาตรการเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ ป้องกัน และลดผลกระทบจากการพัฒนาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร เช่น กำหนดมาตรการพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ และการปลูกต้นไม้หรือจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว
(3) ตัดมาตรการที่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายประมง เป็นต้น
(4) กำหนดมาตรการห้ามกระทำหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น การทำให้เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเล ทรัพยากรทางทะเล การห้ามจับปลาสวยงาม เป็นต้น
(5) ผ่อนปรนมาตรการในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป ให้สามารถก่อสร้างอาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
(6) กำหนดมาตรการให้โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 11 - 49 ห้อง เข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อกำหนดท้ายประกาศ และปรับจำนวนห้องพัก จากเดิม 10 – 79 ห้อง เป็น 50 – 79 ห้อง ที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และ
(7) พัฒนากลไกการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานประสานงานในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ แทนการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2568 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 142 ตอนพิเศษ 199 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/70055.pdf