“หลวงพ่อเยื้อน วัดเขาศาลา” อัญเชิญดวงวิญญาณ “จ่าเริง-พลทหารวุ้นเว้น” ณ สมรภูมิประสาทตาควาย

“หลวงพ่อเยื้อน” อัญเชิญดวงวิญญาณ “จ.ส.อ.เริง-พลทหารภานุพัฒน์” พร้อมประพรมน้ำมนต์เป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สมรภูมิประสาทตาควาย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรญาณโกศล หรือ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอาราธนานิมนต์จากทหารและผู้พิทักษ์ชายแดนที่เป็นลูกศิษย์ให้มาอันเชิญดวงวิญญาณของ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา 2 วีรบุรุษผู้เอาชีวิตปกป้องเพื่อนทหาร ณ สมรภูมิปราสาทตาควายและเนิน 350
พระเดชพระคุณฯ ได้ยังประพรมน้ำมนต์และพูดคุยให้กำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยประจำที่วัดเขาศาลา
ในวันนั้นพระเดชพระคุณฯ ได้ไปส่งดวงวิญญาณของจ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน
ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วย
ทั้งนี้ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน เคยได้อยู่เป็นผู้บังคับหมวด ณ วัดเขาศาลา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างและจำพรรษา ถือว่าจ่าสิบเอกสำเริงได้ดูแลผืนป่าของวัดเขาศาลา และช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาหลายปีจนถึงวาระสุดท้าย
ข้อมูลจากเพจ รักษ์ เขาศาลา