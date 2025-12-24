“ทีเส็บ” ปักหมุดกรุงเทพฯ สู่เมืองดีไซน์โลก! เปิดตัวเอ็กซ์โปยักษ์ปี 69 ตอกย้ำอันดับ 1 ไมซ์อาเซียน

ทีเส็บ (TCEB) กางแผนยุทธศาสตร์ดึงศักยภาพไมซ์ไทยอันดับ 1 ในอาเซียน ยกระดับกรุงเทพมหานครสู่เมืองแห่งการแสดงสินค้าการออกแบบระดับโลก พร้อมเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ปี 69 'THE WORLD ENDS_: Bangkok International Design Expo' ตอกย้ำภาพลักษณ์ City Branding และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก หวังสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีความพร้อมและศักยภาพสูงในการรองรับการจัดงานนิทรรศการด้านการออกแบบ โดยปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานที่จัดงาน จำนวนงานระดับนานาชาติที่เข้ามาจัด จำนวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ตลอดจนความหลากหลายของที่พักและบริการสนับสนุนการจัดงาน
ในปี 2568 อุตสาหกรรมนิทรรศการและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 23.6 ล้านคน ทั้งนี้ ในหลายประเทศทั่วโลก งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการออกแบบถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และการจ้างงานในระดับสูง ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และโอกาสทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
ทีเส็บจึงประกาศวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการออกแบบ และเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเป็นจุดนัดพบของผู้ผลิต ผู้ซื้อ และนักลงทุนจากทั่วโลก
โดยโครงการนำร่อง “THE WORLD ENDS_: Bangkok International Design Expo” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2569 ทีเส็บได้ร่วมมือกับนักออกแบบไทยในการพัฒนาแนวคิดหลักภายใต้ธีม “จุดจบคือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่” สะท้อนบทบาทของการออกแบบในฐานะเครื่องมือสำคัญในการมองอนาคต แก้โจทย์ของสังคมยุคเปลี่ยนผ่าน และสร้างทางเลือกใหม่ให้กับโลก
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของทีเส็บ คือการเพิ่มขีดความสามารถในมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์และเมืองที่มีศักยภาพรองรับการจัดงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม ทีเส็บจึงใช้การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กร เป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการออกแบบ ในเมืองเป้าหมายคือกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบระดับโลก”
กรุงเทพมหานครยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ พลังของคนรุ่นใหม่ และพลวัตทางสังคมที่หลอมรวมกันอย่างโดดเด่น อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) สาขาการออกแบบ ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ City Branding และศักยภาพในการดึงดูดนักออกแบบ ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก