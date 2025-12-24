“หลวงตาสุจ” งานเข้า! “ฮุนเซน” บีบออกคลิปแจง โบ้ยคลิปขอเจรจาหยุดยิงเป็นของปลอม

“ฮุนเซน” โพสต์คลิป “หลวงตาสุจ” ชี้แจง อ้างที่เคยบอกว่าผู้นำกัมพูชาขอให้ทำคลิปเจรจายุติสงครามกับไทย เป็นของปลอม โดนคนไทยตัดต่อกลั่นแกล้งหวังให้อยู่ในเขมรไม่ได้ ยันไม่มีทางหักหลังกัมพูชาเพราะมอบกายถวายชีวิตให้แล้ว
จากกรณีที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปหลวงตาสุจ หรือ พระมหานรินธร ปสนังโน พระชื่อดังจากอีสานใต้ที่หนีไปอยู่กัมพูชา ได้สนทนาทางวิดีโอคอลกับพระในประเทศไทย โดยในคลิปหลวงตาสุจบอกว่า นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ขอให้ตนทำวิดีโอคลิปขอเจรจายุติการสู้รบกับไทย เนื่องจากทหารกัมพูชาหมดแรงสู้ เพราะขาดเสบียง โดยขณะนี้คลิปดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้นำออกเผยแพร่หรือส่งให้ฝ่ายไทยนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 19.13 น. วันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์วิดีโอคลิปหลวงตาสุจออกมาชี้แจงกรณีคลิปเมื่อวันก่อน พร้อมระข้อความบรรยายว่า “พระเดชพระคุณพระภิกษุ มหานรินธร หรือที่เรียกกันว่า “หลวงตาสุจ” ได้ออกแถลงชี้แจงเพื่ออธิบายข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่วิดีโอปลอมแปลงที่อ้างว่าเป็นท่าน ซึ่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา”
สำหรับเนื้อหาคำชี้แจงในคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 5 นาที หลวงตาสุจบรรยายถึงความรักความภักดีต่อแผ่นดินเขมร ไม่เคยคิดร้ายใดๆ ต่อแผ่นดินเขมร หลวงตาสุจไม่มีทางหักหลังกัมพูชา หลวงตารักและถวายชีวิตให้กัมพูชาเท่านั้น ที่ผ่านมาล้วนโดนใส่ร้ายทั้งทางตรงทางอ้อม เพื่อให้คนเกลียดหลวงตา ทำให้หลวงตาอยู่แผ่นดินนี้ไม่ได้ หลวงตาขอร้องคนกัมพูชาอย่ามองหลวงตาในแง่ร้ายเลย ส่วนคลิปที่เห็นว่าอาตมาใส่ร้ายกัมพูชานั้นโดนคนไทยตัดต่อใส่ร้ายทั้งสิ้น อาตมาไม่เคยใส่ร้ายประเทศกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียว ขอคนกัมพูชาและเถรสมาคมกัมพูชาโปรดเมตตา
ทั้งนี้ หลวงตาสุจเป็นพระชาวไทยที่ถูกขับไล่ออกจากวัดต้นสังกัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสร้างความแตกแยกในหมู่พุทธศาสนิกชน กรณีไลฟ์สดดูหมิ่นคนสุรินทร์หลังความขัดแย้งไทย-กัมพูชาปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือน พ.ค.2568 และมีปัญหาส่วนตัวกับพระในจังหวัดสุรินทร์หลายรูป ต่อมาได้ขอไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาและประกาศว่าจะไม่กลับมาประเทศไทยอีก ซึ่งเมื่อเดินทางถึงกัมพูชาเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2568 ก็ได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริกจากนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม หลังการสู้รบระหว่างทหารไทย-กัมพูชา ช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.สิ้นสุดลง ซึ่งทหารไทยสามารถยึดพื้นที่จากทหารกัมพูชาได้หลายจุด ทำให้ชาวเน็ตในไทยบางส่วนได้โพสต์โซเชียลฯ ทีเล่นทีจริงว่าเป็นเพราะหลวงตาสุจเป็นสายลับส่งข้อมูลให้ทหารไทย และมีชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนหนึ่งหลงเชื่อว่าหลวงตาสุจเป็นสายลับจริงๆ และต้องขับไล่หลวงตาสุจออกจากประเทศ
ล่าสุด เมื่อเกิดการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชาอีกครั้ง มีกระแสข่าวว่าหลวงตาสุจได้หลบหนีออกจากกัมพูชาแล้ว ทำให้พระไทยที่รู้จักกับหลวงตาสุจได้วิดีโอคอลหา จึงได้สนทนากันถึงเรื่องที่นายฮุนเซน ขอให้หลวงตาสุจทำวิดีโอคลิปขอเจรจายุติการสู้รบกับไทย เนื่องจากขณะนี้ทหารกัมพูชาอ่อนเพลียหมดแล้ว เพราะขาดเสบียง ซึ่งที่ผ่านมาทหารกัมพูชาร้อยละ 80 อยู่ได้ด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่พระนำไปมอบให้
ในการสนทนากับพระในไทย หลวงตาสุจยังบอกอีกว่า ทหารเขมรเกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกง บอกว่าต่อต้านสินค้าไทย แต่อาหารที่กินก็เป็นของไทย ซองบะหมี่เป็นภาษาเขมรแต่บะหมี่ข้างในเป็นของไทย
นอกจากนั้น หลวงตาสุจยังเปรียบเทียบด้วยว่า ทหารเขมรกับทหารไทยนั้นอยู่คนละระดับกัน โดยทหารไทยเปรียบเหมือนพระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค แต่ทหารเขมรเป็นแค่นักธรรมตรี
หลวงตาสุจบอกว่า สำหรับคลิปเจรจาขอยุติศึกกับไทยนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา ถ้าไม่ได้ออกเผยแพร่ก็ไม่เป็นไร กัมพูชาก็อาจหาทางยุติสงครามโดยใช้เวทีอาเซียน ซึ่งก็อาจจะไม่เป็นกลาง เพราะลูกพี่ลูกน้องของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซียที่เป็นประธานอาเซียนนั้น เป็นเจ้าของโครงการกาสิโนขนาดใหญ่ชื่อนากาเวิลด์ที่พนมเปญ
คลิปสนทนาระหว่างหลวงตาสุจกับพระไทยดังกล่าว น่าจะทำให้นายฮุนเซนไม่พอใจเป็นอย่างมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่านายฮุนเซนได้นำคลิปคำชี้แจงของหลวงสุจมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองโดยตรง ไม่ได้แชร์มาจากที่อื่น ซึ่งเป็นไปได้ว่านายฮุนเซนอาจเป็นคนสั่งให้หลวงสุจทำคลิปชี้แจงดังกล่าว.