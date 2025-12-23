V45 Group เปิดวิสัยทัศน์องค์กรยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG อย่างเป็นรูปธรรม

“เราไม่ได้แค่พูดเรื่องความยั่งยืน… แต่เราทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง”
บริษัทวี 45 กรุ๊ป จำกัด (V45 Group) เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรก่อสร้างแห่งความยั่งยืน หลังคว้ารางวัลใหญ่ด้าน ESG (Environment, Social, Governance) เผยวิสัยทัศน์ “Green Construction” และแนวทางพัฒนาองค์กรตามหลัก E.P.I.C. Forward (Empowering People with Impact & Care) เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “ธุรกิจ – สิ่งแวดล้อม – สังคม” อย่างแท้จริง
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด ESG อย่างเป็นระบบ
คุณชัยดิษฐ์ พิริยะถาวรไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี 45 กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า
“V45 Group ไม่ได้มอง ESG เป็นแค่เทรนด์ของโลกธุรกิจ แต่เรามองว่าเป็น DNA ขององค์กร เราเริ่มจากการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความโปร่งใส มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบจนถึงส่งมอบงานให้ลูกค้า”
ภายใต้แนวคิดนี้ V45 Group ได้พัฒนาแนวทางบริหารโครงการก่อสร้างสีเขียว (Green Construction Framework) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต จนถึงการติดตั้งระบบจัดการพลังงานที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 30% ในบางโครงการ
E.P.I.C. Forward: แนวทางที่เปลี่ยนองค์กรก่อสร้างให้เป็นพลังบวกของสังคม
“E.P.I.C. Forward” เป็นกลยุทธ์หลักของ V45 Group ที่เน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับสังคม โดย E.P.I.C. หมายถึง
• E – Empowering People: ส่งเสริมศักยภาพคนทำงานทุกระดับ
• P – Positive Impact: สร้างผลกระทบเชิงบวกให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• I – Integrity: ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
• C – Care: ใส่ใจในรายละเอียดของทุกโครงการและทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง
คุณชัยดิษฐ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือ การที่พนักงานทุกคนเข้าใจและลงมือทำตามแนวทาง ESG อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงเพื่อรับรางวัล แต่เพื่อให้การก่อสร้างของเราทิ้งร่องรอยที่ดีต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป”
จากรางวัล ESG สู่การเติบโตที่ยั่งยืนในตลาดทุน
V45 Group กำลังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2570 โดยตั้งเป้าเป็น “บริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างยั่งยืน” ที่มีระบบบริหารจัดการตามหลัก ESG ครบวงจร ซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณชัยดิษฐ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เรามอง ESG เป็นทั้งเข็มทิศและพลังขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว เพราะสุดท้ายแล้ว ความยั่งยืนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่มันคือเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ทุกวัน”