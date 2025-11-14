TPIPL รับรางวัล “Industrial Energy Efficiency Award – Thailand” โดดเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัล Industrial Energy Efficiency Award – Thailand จากเวที ESGBusiness Awards 2025 เป็นการยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TPIPL ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคือโครงการ “แนวทางบูรณาการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในการผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (TPI Polene’s Multifaceted Approach to Carbon Neutrality in Cement and Building Materials) ซึ่งนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) เชื้อเพลิงทางเลือกและพลังงานสีเขียว: การเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นขยะชุมชนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวด้วยปริมาณคลิงเกอร์ที่ลดลง 3) การลดมลพิษด้วยประสิทธิภาพโรงงาน การรีไซเคิล ความร้อน และการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า
รางวัล ESGBusiness Awards เป็นโครงการที่มุ่งยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลที่มีจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น