ฤดูฝนปี 2568 เตือนความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงในอนาคต โดยเฉพาะกรุงเทพฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.2568) ปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี ถึง 10.3% และสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุด (ณ 16 กันยายน 2568) ของเขื่อนในภาคเหนือและภาคตะวันตกมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง (มากกว่า 80%) ซึ่งหากน้ำยังสูงต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบถึงกรุงเทพฯ และเขตรอบข้าง
อีก 25 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น 12.5 ซม. โดยภายในปี 2593 คาดว่าปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยราว 0.3% ของ GDP และ ประชากรครึ่งหนึ่งของกรุงเทพฯ (5 ล้านคน) จะได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว อาจดำเนินการได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสีเขียว เช่น สวนเบญฯ ดูดซับน้ำได้ 128,000 ลบ.ม. (2) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ตราสารหนี้ภัยพิบัติ และ (3) ระบบเตือนภัย เช่น ระบบคำนวณและเตือนภัยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยลดความเสียหายได้ถึง 30%