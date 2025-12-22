เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย ไทยพีบีเอส เปิด 8 ภารกิจสื่อสาธารณะ พร้อมรับเลือกตั้ง 2569

ไทยพีบีเอส เดินหน้าเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศ ผ่านแคมเปญ #เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย ประกาศเดินหน้า 8 ภารกิจสื่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งปี 2569
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สังคมไทยต้องร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการทำหน้าที่รายงานข่าวแล้ว ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” ที่ไม่เพียงถ่ายทอดนโยบายและแนวคิดของนักการเมืองสู่ประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้านและมีข้อมูล แต่ยังทำหน้าที่เชื่อม “เสียงของประชาชน” กลับสู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและรัฐบาลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อไป เพื่อให้การกำหนดนโยบายของประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสียงจริงจากประชาชนทุกกลุ่ม
“ตลอดช่วงการเลือกตั้ง 2569 นี้ ไทยพีบีเอสได้ระดมพลังจากทุกหน่วยงานภายใน ทั้งกองบรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส, The Active, เครือข่ายสื่อพลเมือง, Thai PBS Verify และพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างระบบข้อมูล ข่าวสาร และเวทีสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริง ครบทุกมิติ ทั้งการดีเบตนโยบาย การตรวจสอบข้อเท็จจริง การสำรวจความคิดเห็น และการรายงานผลอย่างโปร่งใส” นายวันชัย กล่าว
ภายใต้แคมเปญ #เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย ไทยพีบีเอสได้กำหนด 8 ภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารในช่วงการเลือกตั้ง 2569 อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของข้อมูล ข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริง การเปิดพื้นที่ดีเบตนโยบาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย
1. ปรับผังรายการไทยพีบีเอส เพิ่มพื้นที่การสื่อสารการเลือกตั้งอย่างเข้มข้นอัดแน่นจนถึงวันเลือกตั้งทั้งหน้าจอและออนไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่รายการข่าวเชิงลึก วิเคราะห์นโยบาย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสะท้อนมุมมองต่อประเด็นทางการเมืองและสังคมไทยในหลากหลายมิติ
2. Policy Watch Connect 2026 รวมพลังเพื่อการเปลี่ยนผ่าน โดย The Active ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา, สถาบันพระปกเกล้า, สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ จัด Policy Forum 10 เวที กับ 6 ประเด็นสําคัญของประเทศไทย พร้อมด้วย Exhibition เล่านโยบาย กับเครืองมือสื่อสาร ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์ได้จริง และพบกับ Policy Networking จุดนัดพบของคนทํานโยบาย พรรคการเมือง และประชาชน ระหว่างวันที่ 12-23 มกราคม 2569 ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา ถ.สามเสน กรุงเทพมหานคร
3. เสียงของทุกคนมีความหมาย ร่วมส่งเสียงความต้องการจากพื้นที่ รวบรวมปัญหาเร่งด่วนในท้องถิ่น เพื่อตั้งโจทย์ให้ถึงพรรคการเมืองผ่าน Popup Newsroom กับ Thai PBS Locals และภาคีเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น เครือข่ายสื่อพลเมืองและนักข่าวพลเมือง ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Realtime กับ 24องค์กร,สมาคมทีวีดิจิทัล และอาสาจับตาเลือกตั้ง
4. เปิดพื้นที่รับความคิดเห็น ฟังเสียงสะท้อน และกระแสความสนใจในการเลือกตั้ง 2569 จากประชาชน ผ่านการจัดทำโพลสำรวจ "Thai PBS Tracking POLL" วัดคะแนนนิยมพรรคการเมืองแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ D-Vote โดยจะเปิดให้ทำโพลสำรวจตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 ผ่านทาง LINE @ThaiPBS และจะเริ่มรายงานผลโพลสำรวจครั้งแรก ในวันที่ 7 มกราคม 2569
5. “เวทีดีเบต 4 ภาค” ที่ยกระดับให้เข้มข้นกว่าที่เคย เวทีที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ไม่เพียงนำเสนอนโยบายเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเป็น “เจ้าของคำถาม” ที่ร่วมกำหนดทิศทางการเมืองด้วยตัวเอง
6. นิทรรศการสัญจรรณรงค์เลือกตั้ง #เสียงของทุกคนฝ่าวิกฤตประเทศไทย กิจกรรมรณรงค์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เมืองและภูมิภาค นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทันสมัย และมีส่วนร่วม พร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารช่วงการเลือกตั้ง
7. Thai PBS Verify เสริมพลังผลักดันสังคมไทยในการเฝ้าระวังข่าวลวงในช่วงเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ผ่าน https://www.thaipbs.or.th/verify
8. แพลตฟอร์มข้อมูลเลือกตั้งครบวงจร รวบรวมข่าว สถิติ และผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบรายงานผ่านแดชบอร์ดอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายและโปร่งใสที่ www.thaipbs.or.th/Election69
นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยพีบีเอสมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องอาศัยพลังของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเสียงของประชาชน เพื่อให้ “เสียงของทุกคน” เป็นพลังสำคัญให้ประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤต และเดินหน้าต่อไปได้
ติดตามข่าว รายการพิเศษ เวทีสาธารณะ และทุกกิจกรรรมตลอดช่วงการเลือกตั้ง 2569 ผ่านหน้าจอไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Election69 เพื่อร่วมกันทำให้ “เสียงของทุกคน” กลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน
