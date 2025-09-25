"ผอ.บอส-สุปรีชา" นั่งที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาครูฯ

วันนี้ (25 ก.ย.) ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง "ผอ.บอส" สุปรีชา บุญประเสริฐ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้อำนวยการโครงการทุนสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุปรีชา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมึประสบการณ์ในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทที่ปรึกษาในครั้งนี้.