xs
xsm
sm
md
lg

"ผอ.บอส-สุปรีชา" นั่งที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาครูฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (25 ก.ย.) ที่สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง "ผอ.บอส" สุปรีชา บุญประเสริฐ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้อำนวยการโครงการทุนสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุปรีชา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมึประสบการณ์ในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทที่ปรึกษาในครั้งนี้.
กำลังโหลดความคิดเห็น