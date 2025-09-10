"กมธ.การศึกษา"จับมือ "ม.กรุงเทพธนบุรี"จัดสัมมนายกระดับบทบาท “การศึกษา–การทูต” รับมือความท้าทายโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การศึกษากับการพัฒนาทางการฑูตในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพทางการฑูตของประเทศ ภายใต้บริบทของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับภารกิจทางการทูตเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคง
ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอก พรมพจน์ สุขทัศน์ รองผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (อดีตอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษากับพัฒนาทางการฑูตในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยเน้นถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ และการกำหนดนโยบายความมั่นคงที่เหมาะสมกับบริบทโลกยุคใหม่
จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “อาชีพนักการทูตสำคัญอย่างไรต่อประเทศ” โดย คุณมนรดา แย้มกสิกร นักการทูตชำนาญการ ซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ และเน้นถึงคุณสมบัติของนักการทูตที่ควรได้รับการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ดร.ทีป ราญสระน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์, รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (มกธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาอาทิรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯ เข้าร่วมรับฟังพร้อมถามคำถามที่อยากรู้จากวิทยากร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
ในช่วงท้ายของการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อวิทยากรและผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง