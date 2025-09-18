"ม.กรุงเทพธนบุรี-ส.เทเบิลเทนนิสฯ-กรมการกีฬามณฑลซานตง" ลงนาม MOU พัฒนากีฬาระดับนานาชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ตึก sport complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยและกรมการกีฬามณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับประเทศ โดยเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พิธีเปิดเริ่มต้นอย่างอบอุ่นด้วยการกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากทั้งสามฝ่ายโดยพิธีกร พร้อมการแนะนำผู้เข้าร่วมงานจาก สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย, กรมการกีฬามณฑลซานตง, และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามลำดับ จากนั้นมีการเปิดวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงบทบาทและศักยภาพขององค์กรในด้านกีฬาและการพัฒนาเยาวชน
ช่วงสำคัญของงาน ได้แก่ การกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับกีฬาในระดับนานาชาติ
ตามด้วยคำกล่าวของ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงความยินดีต่อความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมระบุว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยสู่ระดับโลก
ในโอกาสนี้ Ms. Qiao Yunping (เฉียว หยุนผิง) ผู้อำนวยการใหญ่ กรมการกีฬามณฑลซานตง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นักกีฬา และโค้ชในอนาคต
หลังจากนั้น เป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนทั้งสามฝ่ายร่วมลงนามบนเวทีอย่างพร้อมเพรียง ก่อนร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก เพื่อบันทึกช่วงเวลาแห่งความร่วมมือในครั้งนี้
นอกจากนี้ คณะจากกรมการกีฬามณฑลซานตง ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและพันธกิจร่วมกันในการส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างประเทศ พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คณะผู้แทนได้รับเกียรติเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส TTAT Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกระดับประเทศของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักกีฬา วิทยากร การวิจัย และการจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคต