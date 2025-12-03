ไทยพีบีเอส ปรับภารกิจสายด่วนค้นหาผู้สูญหาย-เสียชีวิต มหาอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2568

ไทยพีบีเอส ปรับภารกิจศูนย์ประสานงานฯ มุ่งค้นหาผู้สูญหาย–โทรติดตามเคสเชิงรุก มหาอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2568 ระดมกำลังเร่งส่งด่วนเสบียงจากส่วนกลางสู่พื้นที่ประสบภัย ร่วมมือทีม “ต้องรอด” กลุ่ม ต้องรอด Up For Thai บริหารจัดการกระจายอาหาร ของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ส่งผ้าดิบหอศพ ไปยังพื้นที่ ขณะที่ยอดเงินบริจาคพุ่ง 5 ล้านบาท
วันที่ 28 พ.ย. 2568 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กล่าวว่า ภารกิจระดมกำลังช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ของ “ศูนย์ประสานความช่วยเหลือมหาอุทกภัยภาคใต้ 2568" ไทยพีบีเอส ยังคงปรับผังรายการเฉพาะกิจ ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. เพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นที่สื่อกลางในสื่อสารข่าวสาร และประสานงานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยการปรับภารกิจการให้บริการสายด่วนประสานงานให้ความช่วยเหลืออพยพจากพื้นที่ ส่งมอบอาหารและน้ำ เนื่องจากระดับน้ำในหาดใหญ่เริ่มลดลง ทำให้การแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในบ้านลดลงมาก ดังนั้นจึงปรับภารกิจเป็นการติดตามเชิงรุกมุ่งค้นหาผู้สูญหาย และผู้เสียชีวิต การติดตามอัตลักษณ์บุคคล ตามหาญาติ รวมถึงการประสานเคสที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลคนหาย ไทยพีบีเอส โดยไทยพีบีเอส ขอความร่วมมือบริจาคผ้าดิบห่อศพอย่างเร่งด่วนเพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ด้วย
“ศูนย์ฯ ปรับการทำงานเชิงรุก โดยการโทรกลับไปติดตามเคส กว่า 7,000–8,000 ราย เพื่อตรวจสอบสถานะและความต้องการเพิ่มเติม พบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา มีโทรกลับมากกว่า 641 สาย เป็นเคสเขียว ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว”
สำหรับอาสาสมัครรับเรื่องร้องทุกข์ มีทั้งศิลปินนักร้อง นักแสดง มาร่วมรับโทรศัพท์จำนวนมาก อาทิ ฐาณิดาภัทฐ์ ติณสุทธินานนท์ (มายด์), ณัฐกฤตา รำมะนู (จีน่า), กิตติภัทร แก้วเจริญ (ก้าวหน้า), ปานชนก พฤาษาทร (ปริม) นักร้อง, แองเจิ้ล แองจี้, ธรรมดา คุณจักร (วาง, ไอ้ต้าวบอส), ธนบัตร งามกมลชัย (บอส), มิลิญ วาทินธนะกิจ (น้ำหนึ่ง) นักร้อง นักแสดง อดีตสมาชิกBNK48, ศุภวิชญ์ ภาชนะพรรณ (ปริ้น) เป็นต้น
ไทยพีบีเอสส่งเสบียงลงพื้นที่ด้วยแอร์เอเชีย–สนับสนุนครัวกลาง
กระจายอาหารสิ่งของจำเป็นยัง “ซิกเนเจอร์” หาดใหญ่
ไทยพีบีเอส ร่วมกับทีม “ต้องรอด Up For Thai” ในการบริหารจัดการของที่ได้รับบริจาค โดยเร่งลำเลียงเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดสงขลา ผ่านการสนับสนุนของ สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินแรกประกอบด้วยกล่องใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์ ข้าวสาร และอาหารสำเร็จรูป ซึ่งสิ่งของทั้งหมดถูกส่งต่อโดยรถของ กรมทรัพยากรน้ำ ไปยัง โรงแรมซิกเนเจอร์ แอร์พอร์ต หาดใหญ่ จุดตั้งครัวกลาง “ซิกเนเจอร์ ไทยพีบีเอส” ซึ่งมีทีมเชฟและอาสาสมัครทำงานต่อเนื่องเพื่อผลิตอาหารสดใหม่ส่งให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ส่วนผ้าดิบหอศพนั้น จะมีการนำส่งไปยังพื้นที่รอบแรกจำนวน 6,000 หรา ในช่วง 29-30 พ.ย.นี้ โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ (27 พ.ย.) ยังมีการนำส่งสิ่งของบริจาคล็อตใหญ่จากส่วนกลาง ด้วยรถบรรทุกที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เพื่อสมทบวัตถุดิบและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้ว
ธารน้ำใจหลั่งไหล กสทช. เขต 4 สนับสนุนพื้นที่ทำถุงยังชีพ
มูลนิธิพุทธภูมิธรรมเสริมทัพรถสิบล้อ–ประธานมูลนิธิลงพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสา
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ มีผู้ให้ความสนใจนำสิ่งของมาร่วมบริจาคจำนวนมาก อาทิ มูลนิธิปันสุข และ Shavich Holding มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ประเทศไทย ข้าววรรณภพ บริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอล จำกัด โรงเรียนวรรัตน์ศึกษาและโรงเรียนดิลกศึกษา สวทช. บริษัทรักษาความปลอดภัย guard force cash solution ประเทศไทย จำกัด ผ้าอนามัย การ Molped รวมถึงภาคประชาชนที่ยังคงทยอยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้อย่างไม่ขาดสาย
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้ให้การสนับสนุนรถสิบล้อสำหรับลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น และของใช้เร่งด่วนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้ (28 พ.ย.) เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด โดยมีอาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้ลงพื้นที่ร่วมเป็น จิตอาสา และให้กำลังใจทีมอาสา
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. เขต 4 อ.หาดใหญ่ ให้การสนับสนุนสถานที่จัดเก็บและจัดทำถุงยังชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยลำเลียงและคัดแยกสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ผ้าอนามัย นม ผ้าอ้อม เสื้อผ้า อาหารสัตว์เลี้ยง และของจำเป็นอื่น ๆ
สำหรับยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 28 พ.ย.68 เวลา 10.00 น. จำนวน 5,008,253.35 บาท
ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคาร: มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี: 071-015-6235 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม (ประเภทออมทรัพย์)
บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่ ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต (Google maps)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความต้องการความช่วยเหลือ ที่ "ศูนย์ประสานความช่วยเหลือ มหาอุทกภัยภาคใต้ 2568" โทร.02-790-2111 เวลา 06.00 – 24.00 น. หรือทาง LINE: @ThaiPBS และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.thaipbs.or.th/ThaiPBSWithYou
