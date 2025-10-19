มูลนิธิกระจกเงา เผยปี 68 แจ้งคนหายถูกพาไปเป็นสแกมเมอร์ 119 ราย 25 รายที่ยังไม่ทราบชะตากรรม

มูลนิธิกระจกเงา เผยตลอดปี 68 แจ้งคนหายที่ถูกพาไปเป็นสแกมเมอร์ในกัมพูชา-ลาว-เมียนมา 119 ราย และมี 25รายที่ยังไม่ทราบชะตากรรม "สมบัติ"จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอย่างนิ่งเฉย ด้าน แม่เด็กสาววัย16ปี ร้องสื่อประสานช่วยลูกสาวกลับไทย
วันนี้ (19 ต.ค.) มูลนิธิกระจกเงา โดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย แถลงข่าวถึงสถานการณ์ “คนหายสู่อาชญากรรมข้ามชาติ " ในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ บัญชีม้า และการค้ามนุษย์ยุคใหม่ ว่า ตลอดปี 2568 มูลนิธิกระจกเงา รับแจ้งคนหายที่ถูกพาไปเป็นสแกมเมอร์ ยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเปิดบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งหลอกให้ลงทุน กว่า 119 ราย อายุเฉลี่ย 26 ปี โดยในจำนวนนี้เป็นชาย 73 ราย หญิง 46 ราย รวมทั้งมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีถึง 18 ราย อายุน้อยสุดเพียง 15 ปีและผู้สูงอายุอายุมากสุด 65 ปี ตอนนี้ แม้มีการปิดชายแดนกัมพูชาแต่ยังมีการหลั่งไหลไปของคนไทยที่ถูกหลอกชักชวนไปทำงาน เมื่อข้ามแดนไปแล้วถูกกักขังในสถานที่ปิด ยากที่จะหลบหนี หากไม่ยอมทำงานอาจไม่ปลอดภัยหรือถูกส่งไปที่อื่น การขาดเสรีภาพเช่นนี้ คือ การบังคับใช้แรงงานโดยสภาพ นี่คือ การค้ามนุษย์ยุคใหม่ ที่ไม่ต้องใช้การล่ามโซ่ เฆี่ยนตี เป็น “ช่องเทา” ที่บังคับและควบคุมเสรีภาพอย่างแนบเนียนให้ไปทำสิ่งผิดกฎหมาย หลอกลวงคนอื่นอีกทอด ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะนี้มีคนหายที่มูลนิธิกระจกเงา รับแจ้งเหตุ อีก 25 รายที่ยังไม่ได้กลับประเทศไทย และกำลังรอความช่วยเหลือ ในจำนวนนี้ มีชาวต่างขาติที่เป็นพลเมืองชาวอินเดีย ศรีลังกา ไต้หวัน และจีน ทั้งหญิงและชายรวมอยู่ด้วย จากข้อมูลการรับแจ้งคนหายชาวต่างชาติ ที่ถูกหลอกให้มาเป็นสแกมเมอร์ พบว่า ประเทศไทยถูกใช้เป็น “ทางผ่าน” และเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ สำหรับ รับ-ส่ง คนให้กลุ่มสแกมเมอร์
ในการแถลงข่าววันนี้ ได้มี นางนุชรินทร์ (ขอสงวนนนามสกุล) มารดาของเด็กหญิงฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ซึ่งลูกสาวหายตัวไป ได้มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนไปยังรัฐบาล ว่า ลูกสาวของตน เห็นประกาศรับสมัครงานในโลกออนไลน์เป็นงานแพคสินค้า โดยมีโรงงานอยู่ที่ จ.สระแก้ว จึงได้ไปทำงานกับแฟน อายุ 22 ปี ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 ต่อมาลูกสาวได้โทรมาขอความช่วยเหลือ บอกว่าถูกหลอกมาทำงานที่ประเทศกัมพูชา ตนเองจึงไปแจ้งความลูกหายที่ สภ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยต้องรอให้ลูกสาวติดต่อกลับมาเองเพราะติดต่อลูกสาวไม่ได้ กระทั่งลูกสาวโทรกลับมาร้องไห้ ขอความช่วยเหลือแต่ยังบอกสถานที่ทำงานไม่ชัดเจน จนตอนนี้ติดต่อลูกสาวไม่ได้มาหนึ่งเดือนแล้ว ยังไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกสาวและคนไทยรายอื่นที่ถูกพาไปทำงานให้ได้กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย
ด้านนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา กล่าวปิดท้ายว่า สแกมเมอร์ไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดา แต่คือ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในรูปแบบใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีนายทุน ข้าราชการ และนักการเมืองบางส่วนได้รับประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง ขณะที่นานาชาติกำลังปกป้องประชาชนของเขาจากอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ และชี้ไปที่กัมพูชา แต่ขบวนการดังกล่าวยังปรากฎตัวอยู่ในประเทศพม่าและลาว ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ความเงียบหรือการตอบโต้ที่ล่าช้าและไม่สมส่วนต่อปัญหาที่โลกกำลังตื่นตัวอยู่ในขณะนี้ อาจนำไปสู่คำถามและข้อสังเกตว่ามีข้าราชการและนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฎในประเทศไทยและแหล่งอาชญากรรมเพื่อนบ้านมันชัดเจนและรัฐบาลไทยควรตอบโต้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน