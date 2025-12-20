ทภ.2 สรุปคุมพื้นที่ตาควาย-เนิน 350 ครบตามเป้าหมาย นำ 2 ทหารกล้าออกมาเรียบร้อย ทำพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างพรุ่งนี้

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ คุมพื้นที่ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ครบ 3 เป้าหมาย นำร่าง 2 ทหารกล้าออกจากพื้นที่เมื่อ 12.00 น.ที่ผ่านมา ก่อนมีพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาพรุ่งนี้ หลายพื้นที่กัมพูชายังระดมโจมตี
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ดังนี้
พื้นที่ช่องอานม้า : ฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนตรวจการณ์ในพื้นที่เป็นระยะ ขณะนี้ ฝ่ายเราสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมาย และตรึงกำลังตลอดหน้าแนววางกำลัง
พื้นที่โดนตรวล – ซำแต - ภูผี – สัตตะโสม – ช่องตาเฒ่า : ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ยิงใส่ฝ่ายเราหลายจุด ทำให้บังเกอร์เสียหายและมีกำลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ ด้วยปืนใหญ่ ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาต้องย้ายที่ตั้งยิงรถถังเพื่อปรับแนวการยิงใหม่
พื้นที่ผามออีแดง – ห้วยตามาเรีย : ฝ่ายกัมพูชาใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV บินตรวจการณ์ และใช้โดรนพลีชีพ FPV อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงหัวค่ำ ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานทหารฝ่ายเราหลายจุด ฝ่ายเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายตามเหตุการณ์ และที่ตั้งยิงของปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะ
พื้นที่ปราสาทตาควาย - บริเวณเนิน 350 : ซึ่งหน่วยมีการจัดกำลังเข้ากวาดล้าง จำนวน 3 ที่หมาย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา ผลการปฏิบัติขั้นต้นสามารถควบคุมได้ 2 ที่หมาย คือ ปราสาทตาควาย และที่รวมพลของทหารกัมพูชา และในทันทีที่เข้ากวาดล้างที่หมายสุดท้าย คือ เนิน 350 ได้ถูกฝ่ายกัมพูชา ตอบโต้อย่างรุนแรง จนทำให้ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากที่หน่วยได้พยายามใช้ปฏิบัติการทหารเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 หน่วยจึงสามารถควบคุมพื้นที่เนิน 350 ไว้ได้ และได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 นาย ออกจากพื้นที่การรบ เมื่อเวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา ของวันนี้
สำหรับในวันพรุ่งนี้ จะมีพิธีกองทหารเกียรติยศ ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ภูมิลำเนา ต่อไป