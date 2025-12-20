เปิดภาพล่าสุด “สะพานโอรฺจิก” โดน F-16 ทิ้งไข่ ตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธ-กำลังพลกัมพูชา

วันนี้(20 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.25 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ภาพถ่ายล่าสุด สะพานโอรฺจิกของกัมพูชา หลังถูก F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดใส่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (23:40น. วันที่ 19 ธ.ค.) เพื่อตัดเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชา หลังจากมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลของกองทัพกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่แนวหน้า ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไทย
สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พิกัด 13°53'56.3"N 103°32'08.1"E บนทางหลวงหมายเลข 68 อยู่ในอำเภอจงกาล จังหวัดอุดรมีชัย ห่างจากชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ราว 62 กิโลเมตร เปิดให้ใช้สัญจรมานานกว่า 10 ปี เชื่อมระหว่างจังหวัดเสียมราฐและจังหวัดอุดรมีชัย