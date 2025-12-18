ทอ.แจงชัด ถล่มเป้าใกล้ปอยเปต หลังพิสูจน์ทราบเป็นคลัง BM-21 เขมร ยืนยันไร้พลเรือน ยึดหลักมนุษยธรรม–ความได้สัดส่วน

กองทัพอากาศ ชี้ ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายใกล้ปอยเปต ยืนยันเป็นคลังเก็บอาวุธและจรวด BM-21 ของกัมพูชา ผ่านการพิสูจน์ทราบทางการข่าวอย่างรอบคอบ ไม่พบพลเรือนในพื้นที่ ย้ำยึดหลักมนุษยธรรมและความได้สัดส่วน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ธ.ค.68 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพไทยต่อเป้าหมายในพื้นที่นอกเมืองปอยเปต ภายหลังมีกระแสข่าวการโจมตีทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว
โฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่า เป้าหมายที่กองทัพอากาศเข้าปฏิบัติการ เป็นคลังเก็บอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้โจมตีทั้งกำลังพลของกองทัพไทยและพื้นที่พลเรือน โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา ที่มีการยิงจรวด BM-21 เข้ามาในฝั่งไทยจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชน
สำหรับการปฏิบัติการในช่วงเช้าวันนี้ เป็นการโจมตีเป้าหมายที่เป็นศูนย์โลจิสติกส์หรือคลังเก็บยุทโธปกรณ์ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บจรวด BM-21 ก่อนนำไปใช้งาน โดยกองทัพไทยได้ดำเนินการด้านการข่าวอย่างรอบด้าน ผ่านขีดความสามารถในการพิสูจน์ทราบเป้าหมายอย่างชัดเจน
จากการเฝ้าสังเกตพบการขนถ่ายและลำเลียงจรวด BM-21 เข้า–ออกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ ยืนยันว่าไม่พบพลเรือนอาศัยอยู่ จึงนำไปสู่การตัดสินใจโจมตีเป้าหมายดังกล่าว
โฆษกกองทัพอากาศยัง ได้แสดงภาพการปฏิบัติการ ซึ่งปรากฏการระเบิดซ้อนหลายจุดภายในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นผลจากการระเบิดของจรวด BM-21 ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลัง
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ขอย้ำว่า การปฏิบัติการทางทหารของไทย มุ่งโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ดำเนินการภายใต้หลักการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ยึดหลักมนุษยธรรม ความจำเป็น และความได้สัดส่วน พร้อมแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างเป้าหมายทางทหารกับเป้าหมายพลเรือน