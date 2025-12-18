ทอ.แจง F-16 ถล่มปอยเปต เป้าหมายเป็นคลังอาวุธ-จุดเก็บจรวด BM-21 ไม่กระทบพลเรือน

โฆษก ทอ.ชี้แจงข่าว F-16 โจมตีปอยเปต ย้ำเป้าหมายเป็นคลังอาวุธ-กระสุน -วัตถุระเบิด การข่าวยืนยันเป็นสถานที่จัดเก็บจรวด BM-21 ภัยคุกคามต่อประเทศไทย ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่กระทบพลเรือน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปทหารไทยยิงถล่มเป้าหมาย 5 พิกัดเมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูชานั้น พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ได้ชี้แจงผ่านรายการโทรทัศน์ว่า กองทัพอากาศไม่ได้โจมตีเมืองปอยเปตแต่อย่างใด แต่เป้าหมายของการปฏิบัติการคือ สป.5 ซึ่งเป็นคลังเก็บอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด โดยข้อมูลทางการข่าวยืนยันว่าเป็นสถานที่จัดเก็บจรวด BM-21 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทย
โฆษกกองทัพอากาศระบุว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติ โดยมุ่งเป้าเฉพาะวัตถุประสงค์ทางทหาร เพื่อจำกัดและลดทอนขีดความสามารถของฝ่ายคู่กรณี ทั้งนี้ จากการตรวจสอบล่าสุดไม่พบว่ามีพลเรือนชาวกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบได้รับผลกระทบจากการโจมตีแต่อย่างใด
สำหรับการกำหนดเป้าหมายแต่ละครั้ง ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลจากระบบตรวจจับและข่าวกรองภาคพื้นดิน เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนจัดเป็นเป้าหมายเร่งด่วน หรือ Time Sensitive Target โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย
พลอากาศโท จักรกฤษณ์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตลอดช่วง 10-11 วันที่ผ่านมา กองทัพไทยทั้ง 3 เหล่าทัพได้ประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยกองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบกและกองทัพเรือ ตามแผนการลดทอนกำลังฝ่ายตรงข้ามอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อผลักดันกำลังภาคพื้นดินของคู่กรณีให้ถอยร่นออกจากพื้นที่