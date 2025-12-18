ทบ.ปัดล็อกเป้าตึกกาสิโน-สแกมเมอร์ ชี้มีหลักฐานชัดถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งทางการทหาร จุดบัญชาการโดรนโจมตีไทย

วันนี้ (18 ธ.ค.) พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงกรณีการโจมตีเป้าหมายที่เป็นกาสิโน-สแกมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมาการปฏิบัติการทางทหาร โดยยืนยันว่าทุกเป้าหมายที่กองทัพไทยทุกเหล่าทัพโจมตีล้วนเป็นเป้าหมายทางทหารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกำลังรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธยิงล้วนเป็นเป้าหมายทางการทหาร ไม่ได้มุ่งโจมตีไปที่กาสิโน และสแกมเมอร์เพียงอย่างเดียว เพราะทุกที่หมายที่เราโจมตีเข้าไปมีการพิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนว่าใช้เป็นฐานที่ตั้งปฏิบัติการทางทหาร โดยที่พบบ่อยครั้งคือจุดควบคุมบัญชาการโดรน มีการปล่อยโดรนโจมตีมาตรงบริเวณนั้น และเป็นคลังอาวุธ ซึ่งเมื่อเราตรวจพบ เราจะโจมตีด้วยอาวุธต่างๆ ที่มี รวมไปถึงใช้กำลังสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า กองทัพบกละเลยการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ เนื่องจากมีหน่วยงานที่แก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยมีกองกำลังป้องกันชายแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการดูแลแก้ปัญหาตามแนวชายแดนการเข้า-ออก
พร้อมย้ำทุกเป้าหมายที่เราโจมตีไม่ว่าจะเป็นกาสิโนหรือแหล่งสแกมเมอร์ เราได้มีการพิสูจน์แล้วว่ากัมพูชาใช้ตรงนั้นปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายไทย และจุดที่เรายังไม่ได้มีการโจมตีเนื่องจากยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบหรือตรวจพบว่ามีการปฏิบัติการทางทหาร