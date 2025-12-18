กองทัพไทย เผย เหตุปะทะไทย-กัมพูชา ทำลายตึกสแกมเมอร์กว่า 6 แห่ง 2 แห่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนาน

วันนี้ (18 ธ.ค.) กองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีอาคาร กาสิโนและโรงแรมซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่หลอกลวงเหยื่อจำนวนมาก รวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ
จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม กองทัพไทยได้ทำลายเป้าหมายลักษณะนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ที่สำคัญในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 2 อาคารหลักคือรีสอร์ทและโรงแรมกาสิโน ซึ่งถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรทางการเงิน และยึดทรัพย์เจ้าของไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการพัวพันกับธุรกรรมสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนาน
จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดหลายประเทศแม้จะเรียกร้องหยุดยิง แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นรูปธรรมต่อไทย รวมถึงท่าทีของสหรัฐฯที่ดูเหมือนปรามตามมารยาทในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ
เพราะในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกำลังทำอยู่ ไม่ใช่การขยายสงคราม แต่คือการ ตัดรากอาชญากรรมข้ามชาติ และ ช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือข่ายโจรสแกมเมอร์
กองทัพไทย ไม่ใช่แค่การป้องกันอธิปไตยของไทย แต่คือการยืนหยัดแนวหน้าแทนโลกทั้งใบในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างตรงไปตรงมา