ศูนย์แถลงข่าวไทย-กัมพูชารุกสมรภูมิสื่อสาร รุกประชาคมโลก ครอบคลุมอาเซียน เพิ่มภาษา 5 ประเทศ

วันที่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำหลักการศูนย์แห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายึดหลักการ 5 ข้อในการดําเนินการ คือ 1. ความชอบธรรม 2. ด้านมนุษยธรรม 3. ความโปร่งใส ท่าทีปลอดภัย 4. สื่อสารทิศทางเดียวกัน 5. สร้างความเชื่อมั่นและขวัญกําลังใจ
ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ได้มีการสื่อสารผ่าน ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส อารบิก สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี แอนะล็อก (ซึ่งเป็นภาษาที่ฟิลิปปินส์ใช้) และได้เพิ่มเติมภาษา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว ให้ครอบคลุมทุกภาษาที่ใช้ในอาเซียน เพื่อนําเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกและประชาชนในอาเซียนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ พร้อมย้ำว่า ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งมั่นดําเนินการในลักษณะนี้เพื่อนําข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทันท่วงที