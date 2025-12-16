“Trip.com” แจงระงับความร่วมมือท่องเที่ยวกัมพูชาแล้ว ยันไม่ได้ขายข้อมูลให้กัมพูชา

Trip.com Group ออกแถลงการณ์ชี้แจง หลังมีกระแสข้อมูลบิดเบือนในโซเชียลฯ ย้ำความร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาเป็นเพียงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมระงับความร่วมมือทันทีตามความกังวลของผู้ใช้งาน
วันนี้ (16 ธ.ค.) Trip.com Group เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ชี้แจงกรณีมีกระแสข้อมูลคลาดเคลื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา โดยยืนยันว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นเพียงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น
โดยแถลงการณ์ระบุว่า รูปแบบความร่วมมือดังกล่าวไม่แตกต่างจากข้อตกลงที่ Trip.com Group มีร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งาน และยังไม่มีการเปิดตัวแคมเปญใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบถึงความกังวลของผู้ใช้งาน จึงตัดสินใจระงับความร่วมมือดังกล่าวโดยทันที เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และTrip.com Group ย้ำชัดว่า ไม่มีการแลกเปลี่ยน ใช้งาน หรือจำหน่ายข้อมูลผู้ใช้งานในทุกกรณี พร้อมระบุว่าข้อกล่าวหาในลักษณะดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและมีเจตนาบิดเบือน
นอกจากนี้ บริษัทยังยืนยันการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกตลาดที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ท้ายที่สุด Trip.com Group ระบุว่า จะยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยและมั่นคงให้แก่ลูกค้าทุกคนต่อไป”