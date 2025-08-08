"ดีเอสไอ" พบเส้นเงินคนใกล้ชิด สว. โอนให้กลุ่มบุคคลภายนอกผิดปกติ ช่วงก่อน-หลังเลือก สว.

MGR Online - "ดีเอสไอ" รอเอกสารวุฒิสภา จ่อขยายผลเส้นทางการเงิน กรณีฮั้วเลือก สว. หลังครบระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบความผิดปกติเงินเดือนคนใกล้ชิดโอนเข้าบัญชีคนนอก
วันนี้ (8 ส.ค.) รายงานความเคลื่อนไหวของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เปิดเผยว่า ปัจจุบันครบระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ดีเอสไอได้ประสานหนังสือไปยังวุฒิสภา ตั้งแต่ห้วงวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งกลุ่มผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั้ง 200 ราย เนื่องด้วยจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน พบว่ามีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิด สว. เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลที่อยู่ในขบวนการจัดฮั้วระดับประเทศ จึงต้องประสานเอกสารจากวุฒิสภา โดยเฉพาะรายชื่อและการกรอกประวัติส่วนตัว เพื่อนำมาตรวจสอบถึงที่มาที่ไป ก่อนพิจารณาเชิญมาสอบสวนปากคำในฐานะพยานเพื่อชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงิน แต่ในปัจจุบันนี้ดีเอสไอยังไม่ได้รับเอกสารจากวุฒิสภาครบถ้วน โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประสานเร่งติดตามผลการขอเอกสารอย่างต่อเนื่อง และสอบถามถึงข้อติดขัดดังกล่าว
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ที่พบความผิดปกติเรื่องเส้นทางการเงินของคณะทำงานคนใกล้ชิด สว. ยกตัวอย่าง คณะทำงานจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท บางรายกลับโอนยอดเงินดังกล่าวให้กลุ่มบุคคลภายนอกหมดทุกบาททุกสตางค์ ขณะที่บางรายอาจมีติดบัญชีไว้บ้าง จำนวน 1,000-2,000 บาท แต่โดยส่วนใหญ่จากการสืบสวนพบว่ามีทั้งโอนตรงเข้าบัญชีและเอาเงินสดไปให้ ซึ่งมีความต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ก่อนเลือก สว. และหลังเสร็จสิ้นการเลือก สว.ไปแล้ว
ขณะที่มีรายงานความเคลื่อนไหวภายในสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ในการประสานขอเอกสารของดีเอสไอ เกี่ยวกับการกรอกประวัติส่วนตัวของบรรดาผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาของ สว. ทั้ง 200 ราย เพื่อไปใช้ประกอบการสอบสวนในคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.นั้น สมาชิกวุฒิสภาเล็งเห็นว่าจะต้องมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเพื่อขอมติการยินยอมในการให้หน่วยงานอื่นเข้าถึงข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA